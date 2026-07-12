Названа специя, которая имеет эффект ботокса: омолаживает, выравнивает морщины и заживляет кожу

Какая специя для молодости кожи / © Freepik

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Куркуму уже давно называют одной из самых полезных специй в мире. Она широко используется не только в кулинарии, но и в домашнем уходе за кожей. Поэтому ее часто сравнивают с ботоксом. Конечно, куркума не может заменить косметологические процедуры или инъекции, однако ее регулярное использование в рационе и уходе может оказывать положительное влияние на состояние кожи, помогая ей дольше оставаться упругой и сияющей.

Почему куркуму называют природным «ботоксом»

Главным активным веществом куркумы является куркумин — природный антиоксидант, помогающий защищать клетки от воздействия свободных радикалов. Именно они ускоряют процессы старения, способствуют появлению морщин и потере эластичности кожи.

Куркумин также обладает противовоспалительными свойствами, благодаря чему может помогать уменьшать красноту, раздражение и поддерживать здоровый вид лица.

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Как куркума влияет на кожу

Специалисты отмечают, что регулярное употребление куркумы в составе сбалансированного питания может способствовать поддержанию нормальной выработки коллагена. Именно этот белок отвечает за упругость и гладкость кожи.

Кроме того, специя помогает бороться с окислительным стрессом, который является одной из причин преждевременного старения. Благодаря этому кожа может выглядеть более свежей и ухоженной.

Помогает ли куркума заживлять кожу

В народной медицине куркуму издавна использовали для ухода за мелкими повреждениями кожи. Современные исследования также свидетельствуют, что куркумин обладает свойствами, которые могут поддерживать естественные процессы восстановления тканей и способствовать уменьшению воспалительных процессов.

Именно поэтому косметические средства с экстрактом куркумы часто добавляют в линейки для чувствительной и проблемной кожи.

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Как правильно использовать куркуму

Самый простой способ — регулярно добавлять небольшое количество специи к супам, овощным блюдам, рису, соусам или напиткам. Для лучшего усвоения куркумина ее рекомендуют сочетать с щепоткой черного перца, содержащего пиперин. Он значительно улучшает усвоение этого полезного вещества.

Также куркуму можно встретить в составе косметических масок и кремов. Перед использованием любых домашних средств желательно проверить реакцию кожи на небольшом участке, ведь специя может временно оставлять желтоватый оттенок или вызвать раздражение у людей с повышенной чувствительностью.

Кому следует быть осторожным

Несмотря на многочисленные полезные свойства, куркума подходит не всем. Людям с желчнокаменной болезнью, отдельными заболеваниями пищеварительной системы, а также принимающим препараты для разжижения крови следует посоветоваться с врачом перед регулярным употреблением больших количеств этой специи.

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