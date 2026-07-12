Привычка, которая есть у 98% людей, может незаметно разрушить отношения

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Привычка, с которой каждый день сталкиваются около 98% людей, способна постепенно разрушить отношения и приблизить разрыв. Как на раннем этапе распознать, что в ваших отношениях есть плохая привычка, которая их разрушает?

Об этом пишет Unilad.

Как привычка перебивать человека может разрушать отношения

Как рассказывает психотерапевт Элоиза Скиннер, привычка перебивать своего партнера во время разговоров может приблизить разрыв отношений, так вы можете демонстрировать нехватку уважения к партнеру.

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По словам специалиста, независимо от продолжительности отношений, каждый союз нуждается в усилиях, терпении и компромиссах. При этом самое большое деструктивное влияние со временем создают не масштабные скандалы, а незаметные ежедневные мелочи. В частности, и перебивание собеседника.

Опрос RescueTime свидетельствует, что 98% респондентов чувствуют это на себе как минимум несколько раз в день — как дома, так и на работе.

«Это сосредотачивает внимание на человеке, который перебивает, что может привести к чувству, что тебя игнорируют или не слышат. Перебивание может означать определенный уровень контроля, поскольку оно меняет лидерство в разговоре, и это может восприниматься как неуважение, в зависимости от динамики», — объясняет психотерапевт.

Перебивание при общении регулярно провоцирует недоразумения.

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Побочные последствия этой проблемы выходят за рамки романтики. Согласно отчету, систематическое прерывание разговоров и рабочих процессов на рабочих местах приводит к потере 28 миллиардов часов в год, что наносит лишь экономике США ущерб почти на 1 триллион долларов.

Кроме этого, эксперт выделила еще несколько паттернов поведения, которые разрушают доверие, близость и общий диалог.

«Потеря общего диалога также может иметь огромные последствия — например, когда вы перестаете хотеть расспрашивать своего партнера о его дне или чувствуете, что ваш партнер больше не слушает активно ваш собственный опыт», — добавляет специалист.

Отдельным фактором риска разрыва в паре, который может стремительно приближаться, психотерапевт называет злоупотребление гаджетами.

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«Если ваш партнер всегда говорит по телефону и отказывается от общения, когда говорит с вами, это может повредить доверию, близости и способности вести общий диалог».

Какие сигналы могут свидетельствовать о кризисе в отношениях

Напомним, разрыв в паре редко происходит внезапно — первые тревожные сигналы часто появляются в финансовой сфере еще до эмоционального дистанцирования. О возможном разводе в скором времени могут свидетельствовать изменения в поведении с бюджетом: непрозрачность доходов, уклонение от разговоров о деньгах, исключение партнера из принятия финансовых решений или ограничение доступа к общим счетам.

Среди других значимых признаков специалисты выделяют нерегулярные или уменьшенные взносы в общий бюджет, внезапное настаивание на экономии без объективных причин, появление скрытых долгов или новых кредитных карт, а также изменение моделей расходов и нежелание планировать общее будущее и крупные покупки.

Эксперты отмечают, что единичный сигнал — необязательно приговор для отношений. Однако если такие паттерны поведения систематически повторяются, это может свидетельствовать о более глубоких проблемах в паре, поэтому следует открыто обсудить общий бюджет и финансовые ожидания.

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