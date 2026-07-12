Какому знаку Зодиака повезет 13 июля

Дева / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 13 июля?

Один из самых позитивных дней лунного календаря, когда нельзя ничем нарушать его спокойную и благоприятную энергетику: под запретом находятся ссоры, спешка и суета. Необходимо сохранять спокойствие и находиться в гармонии — как с самим собой, так и с окружающим миром.

Удача может ожидать нас во всех делах, связанных с профессией и финансами, поэтому не стоит откладывать их на потом — нужно ловить счастливый шанс. Нежелательно только делать крупные покупки, особенно если они тщательно не продуманы и не просчитаны. Причиной для хорошего настроения, несмотря на начало рабочей недели, может стать общение с любимыми и родными людьми, а также с друзьями, которых мы давно не видели.

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Дева

Девы могут получить ожидаемое, но от этого не менее приятное предложение перейти на новую должность, а в некоторых — особенно удачных — случаях и на новое место работы. Подвоха от него ждать не приходится, поэтому можно долго не думать над тем, какой ответ — положительный иди отрицательный — дать в результате.

Звезды советуют соглашаться, а значит, готовиться к выполнению своих новых обязанностей. Пренебрегать этим звезды не рекомендуют — представителям знака нужно составить план развития того отдела или направления, которое они возглавят.

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