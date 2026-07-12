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Россия в четвертый раз за день атаковала большой город: вспыхнул пожар
Российские войска четвертый день за день атаковали Кривой Рог реактивным «Шахедом». В городе идет спасательная операция после удара по промышленному объекту.
Российские оккупанты весь день терроризируют Кривой Рог. В городе с утра слышны «прилеты». В четвертый раз за сегодня россияне атаковали город реактивным «Шахедом». Известно о начале спасательной операции.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Спасательная операция в Кривом Роге после ударов дронами
По сообщению Александра Вилкула, в Кривом Роге начали спасательную операцию после российской атаки, ставшей четвертой за день.
Пострадал объект промышленной инфраструктуры:
«Враг четвертый раз атаковал реактивным „Шахедом“ объект промышленной инфраструктуры», — пишет Вилкул.
На месте разгорелся пожар, поэтому ГСЧС начали спасательную операцию.
По предварительным данным, среди людей пострадавших нет.
В ходе двух предварительных ударов также известно, что раненых или погибших нет. Все люди находились в укрытии.
«Еще раз обращаюсь к уважаемым работникам критической инфраструктуры и другим местам с повышенной опасностью — нужно идти в укрытие обязательно».
Россияне атаковали Херсон
Напомним, сегодня утром, около 08:00, российские оккупанты совершили очередную атаку на гражданских в Херсоне, ударив дронами по маршрутке в центре города. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Шанько.
По предварительным данным, водитель маршрутки мог получить контузию. Также известно еще об одном пострадавшем — мужчине, который находился рядом с маршруткой, его госпитализировали.