Вы на пороге развода: какие сигналы могут свидетельствовать о кризисе в отношениях

Разрыв в паре обычно происходит не внезапно – первые изменения часто проявляются в финансах. Да, еще до эмоционального дистанцирования партнеры могут начать «расходиться» в деньгах: появляется непрозрачность, изменяются расходы и поведение с бюджетом.

Об этом пишет Daily Mail.

Какие сигналы могут свидетельствовать о том, что вы разведетесь

Среди ключевых признаков:

Нерегулярные взносы в общий бюджет — эреказы на общий счет уменьшаются или задерживаются без понятных причин. Внезапное сокращение затрат — один из партнеров начинает настаивать на экономии без объективной финансовой необходимости. Уклонение от разговоров о доходах — ответы становятся размытыми, а детали по зарплате или бонусам — непонятны. Появление скрытых долгов – новые кредиты, платежи или кредитные карты, о которых вы не знали. Исключение из финансовых решений – доступ к счетам ограничивается, а важные решения принимаются без вас. Смена моделей расходов – появляются непонятные покупки или частые снятия наличных. Нежелание планировать будущее. Партнер избегает обсуждений расходов на отпуска или крупные покупки.

Специалисты отмечают: один признак не приговор, однако повторяющиеся паттерны могут свидетельствовать о более глубоких изменениях в отношениях. В таком случае следует открыто обсудить финансы и более внимательно отнестись к общему бюджету.

Как мы писали, при разводе не все имущество подлежит разделу — закон четко определяет категории личной собственности, которая остается за одним из супругов. Общее правило таково: все, что приобретено в браке, считается общим, однако есть исключения.

К имуществу, которое не делится, относятся:

приобретенное в брак — все, что было в собственности до официальной регистрации.

подарки и наследство – даже если получены во время брака.

приобретенное за личные средства одного из супругов.

вещи индивидуального пользования – одежда, личные предметы и т.д.

премии, вознаграждения и страховые выплаты, полученные за личные награды.

приватизированное жилье, оформленное на одного из супругов.

В то же время, к общему имуществу обычно относятся доходы, недвижимость, авто, сбережения и даже бизнес, если они были приобретены во время брака.

