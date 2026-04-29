ТСН в социальных сетях

Курьезы
99
2 мин

Вы на пороге развода: какие сигналы могут свидетельствовать о кризисе в отношениях

Есть семь неочевидных финансовых признаков, свидетельствующих о том, что ваш брак «трещит по швам».

Катерина Сердюк
Развод

© pexels.com

Разрыв в паре обычно происходит не внезапно – первые изменения часто проявляются в финансах. Да, еще до эмоционального дистанцирования партнеры могут начать «расходиться» в деньгах: появляется непрозрачность, изменяются расходы и поведение с бюджетом.

Об этом пишет Daily Mail.

Какие сигналы могут свидетельствовать о том, что вы разведетесь

Среди ключевых признаков:

  1. Нерегулярные взносы в общий бюджет — эреказы на общий счет уменьшаются или задерживаются без понятных причин.

  2. Внезапное сокращение затрат — один из партнеров начинает настаивать на экономии без объективной финансовой необходимости.

  3. Уклонение от разговоров о доходах — ответы становятся размытыми, а детали по зарплате или бонусам — непонятны.

  4. Появление скрытых долгов – новые кредиты, платежи или кредитные карты, о которых вы не знали.

  5. Исключение из финансовых решений – доступ к счетам ограничивается, а важные решения принимаются без вас.

  6. Смена моделей расходов – появляются непонятные покупки или частые снятия наличных.

  7. Нежелание планировать будущее. Партнер избегает обсуждений расходов на отпуска или крупные покупки.

Специалисты отмечают: один признак не приговор, однако повторяющиеся паттерны могут свидетельствовать о более глубоких изменениях в отношениях. В таком случае следует открыто обсудить финансы и более внимательно отнестись к общему бюджету.

Как мы писали, при разводе не все имущество подлежит разделу — закон четко определяет категории личной собственности, которая остается за одним из супругов. Общее правило таково: все, что приобретено в браке, считается общим, однако есть исключения.

К имуществу, которое не делится, относятся:

  • приобретенное в брак — все, что было в собственности до официальной регистрации.

  • подарки и наследство – даже если получены во время брака.

  • приобретенное за личные средства одного из супругов.

  • вещи индивидуального пользования – одежда, личные предметы и т.д.

  • премии, вознаграждения и страховые выплаты, полученные за личные награды.

  • приватизированное жилье, оформленное на одного из супругов.

В то же время, к общему имуществу обычно относятся доходы, недвижимость, авто, сбережения и даже бизнес, если они были приобретены во время брака.

