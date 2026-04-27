Психолог назвал главного убийцу любви в отношениях: проверьте себя

Отношения требуют ежедневного труда, но одна ошибка способна уничтожить их навсегда. Психолог Марк Треверс назвал критическую привычку, которая действует как яд для партнеров.

Об этом пишет Forbes.

Одной из главных угроз для отношений является пренебрежение. Это не просто разница во взглядах или споры. Как объясняет Треверс, пренебрежение возникает тогда, когда один партнер чувствует свое превосходство над другим. Оно проявляется в саркастических замечаниях, насмешках, закатывании глаз или обесценивании эмоций партнера.

Такие проявления означают не только недовольство определенным поведением, но и удар по личности человека. В результате между партнерами появляется эмоциональная дистанция, которая со временем только растет и может стать непреодолимой.

Чаще всего любовь разрушает пренебрежение — почему

Специалисты отмечают, что именно пренебрежение чаще всего предшествует разрыву. Оно действует как «яд», постепенно разрушая доверие и взаимное уважение. Кроме того, постоянный стресс в таких отношениях может негативно сказываться даже на физическом здоровье, в частности на иммунной системе обоих партнеров.

«Пренебрежение — это акт морального унижения. Оно делает партнера врагом, а не союзником. Именно поэтому его считают убийцей любви №1», — отмечают исследователи.

Как спасти отношения?

Чтобы сохранить отношения, эксперты советуют обратить внимание на несколько важных подходов.

Сосредотачиваться на благодарности: вместо критики стоит замечать и ценить положительные качества партнера.

Говорить о собственных чувствах, а не обвинять: вместо «ты всегда все портишь» лучше сказать «я чувствую себя расстроенным, когда это происходит».

Развивать умение слушать: внимательное и безоценочное слушание помогает восстановить взаимопонимание и эмпатию в паре.

К слову, адвокат по разводам Джеймс Секстон утверждает, что отношения разрушаются не из-за больших конфликтов, а из-за постепенного исчезновения внимания и накопления мелких обид. Чтобы остановить этот процесс, не нужны грандиозные жесты — достаточно ежедневных пятисекундных действий, которые восстанавливают эмоциональную связь. Это могут быть короткие сообщения с напоминанием о совместных моментах, записки с благодарностью перед выходом из дома или присланная песня, ассоциирующаяся с партнером. Главный совет — не ждать кризиса, а регулярно давать партнеру сигнал, что он ценен и замечен.