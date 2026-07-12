Пассажира Ryanair чуть не «высосало» через окно: в СМИ назвали вероятную причину жуткого инцидента (видео)

Ryanair / © www.ryanair.com

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Вероятной причиной жуткого инцидента во время рейса Ryanair, когда пассажир почти вытащил из самолета через окно, — поврежден двигатель. Об этом свидетельствуют новые кадры.

Об этом пишет Unilad.

Ситуация, едва не приведшая к гибели пассажира, произошла 10 июля во время вылета из греческого города Салоники в немецкий Мемминген.

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В социальных сетях появились новые кадры инцидента, на которых виден один из двигателей самолета. На видео была видна внутренняя часть двигателя, при этом одна из лопастей (элемент двигателя — ред.) реактивного самолета полностью отсутствует, а некоторые — повреждены. Также другие части двигателя были помяты.

О том, что этот инцидент произошел из-за поврежденного двигателя, считают также и авиационные эксперты Греции. По их словам, с двигателя с правой стороны самолета, вероятно, вылетели обломки, врезавшиеся в фюзеляж. Впоследствии это повредило окно так, что оно треснуло, и это повлекло за собой разгерметизацию в салоне.

Авиакомпания Ryanair прокомментировала этот случай. В заявлении говорится, что во время полета окно самолета сдвинулось. Почему это произошло — в компании не ответили.

«Рейс Ryanair, летевший из Салоник в Мемминген в пятницу утром (10 июля), вернулся в Салоник вскоре после взлета, когда во время полета у него двинулось пассажирское окно. Самолет приземлился нормально, и пассажиры вернулись в терминал. Один пассажир обратился за медицинской помощью и получил ее на земле в Салониках», — заявили в компании, цитируемой СМИ.

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Пассажира по плечу «высосало» из самолета Ryanair — что известно

Напомним, пассажира по плечу «высосало» из самолета Ryanair. The Sun писало, что страшный инцидент произошел вскоре после взлета, когда самолет находился на высоте около 20 тысяч футов.

По словам очевидцев, сначала они услышали громкий взрыв, похожий на звук лопнувшей шины. После этого в салоне произошла разгерметизация: резко упало давление, выпали кислородные маски, а самолет начал быстро снижаться. А пассажир из Сербии сидел у окна именно в тот момент, когда самолет получил повреждение.

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