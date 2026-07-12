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Сотрудница секонд-хенда назвала две подержанные вещи, которые никогда не покупает: причина удивила многих
Работница благотворительного магазина и популярная тиктокер поделилась неожиданным списком вещей, которые она принципиально не покупает в секонд-хендах.
Несмотря на то, что популярная блогер ежедневно работает с подержанными товарами и активно популяризирует повторное использование вещей, для себя она сделала несколько исключений и назвала минимум два товара из секонд-хенда, от которых советует отказаться из-за соображений гигиены.
Об этом Queen of Preloved рассказала в TikTok.
Какие вещи она не покупает
В видео, набравшем много просмотров в TikTok, Стейси призналась, что никогда не приобретет подержанное нижнее белье.
«Для меня это очевидно. Каждый решает сам, но я не стала бы покупать такие вещи, даже если их можно постирать», — пояснила она.
В то же время она отметила, что не имеет ничего против бывших в употреблении бюстгальтеров, если они чисты, хорошо сохранили форму и не имеют повреждений.
Еще один товар, который женщина обходит стороной, — многоразовые бутылки для воды, особенно модели с соломинками.
По ее словам, такие изделия сложно качественно очистить, поэтому покупает их только новыми.
Мнения пользователей разделились
Видео вызвало активное обсуждение в соцсетях.
Некоторые пользователи поддержали позицию Стейси. Один из комментаторов написал, что никогда не покупает в секонд-хендах кухонную технику типа блендеров или миксеров, ведь сомневается в их чистоте.
Другие отметили, что в благотворительных магазинах иногда продают новое нижнее белье с бирками, которое вполне пригодно для покупки.
Принимают ли благотворительные магазины такие вещи
Как отмечает издание Daily Mirror, большинство благотворительных магазинов не принимают подержанное нижнее белье из-за санитарных требований. Исключение могут составлять только совсем новейшие изделия с фабричными этикетками.
Похожая ситуация и с многоразовыми бутылками для воды. Часть магазинов отказывается принимать их именно из-за сложности тщательной дезинфекции, хотя новые или неиспользованные бутылки могут быть исключением.
Напомним, даже состоятельные люди покупают в секондгендах. Так что психологи назвали истинную причину, и дело не в экономии.