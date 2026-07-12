Зеленский распускает лояльный Кабмин: почему Свириденко отправляют в отставку и кто станет новым премьером

Большое переформатирование Кабмина: почему Свириденко уходит с должности / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение Юлии Свириденко с должности главы правительства. Он выразил надежду, что вместе с парламентариями удастся провести соответствующие замены в Кабинете Министров и анонсировал изменения среди руководителей правоохранительных органов. Однако президент не уточнил, кого именно они будут касаться.

Обновление Кабмина уже обсудили с самой Юлией Свириденко. Она фактически подтвердила, что уходит с должности премьер-министра, поблагодарила главу государства за доверие и написала, что готова в дальнейшем служить стране. Верховная Рада не утверждала программы деятельности правительства, поэтому у Кабмина Свириденко не было своеобразного годового иммунитета от отставки. Хотя соответствующий документ вносили в парламент осенью 2025 года. Такой поворот событий, похоже, стал неожиданностью не только для журналистов, но и скорее всего для самого премьера. Еще несколько дней назад мы договаривались о большом интервью.

Так что все это может означать и чего ждать дальше, говорится в сюжете ТСН.Недели.

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О чем идет речь и почему такая внезапная отставка? Вопросов и версий в изголовье множество от теории заговора до банальных слов — «не потянула». Правда где-нибудь посередине. Да и вызовов действительно множество: от внутренних — чего стоит, например, серия последних провалов: бунт в Сыхове, скандал в «Скеле» или взрывы в Вишневом.

А тут еще международные. И решать их классическими методами уже не выходит

«Речь идет о Соединенных Штатах, нуждающихся в новом уровне координации. И, очевидно, Сверденко, как человек, до назначения на должность премьера Украины занимавшийся много двусторонними украино-американскими отношениями, имеет тот и политический опыт, и управленческий опыт, который позволил бы ей, возможно, вести этот переговорный процесс по поводу „петриотов“, по поводу других форматов реализации, к примеру, двусторонних соглашений, двусторонних ресурсных соглашений, которые были подписаны, на более системном, постоянном, полноценном уровне», — говорит политолог Максим Джигун.

А Дональд Трамп очень любит знаки внимания со стороны своих партнеров, которые со всей серьезностью относятся к каким-нибудь переговорам, отмечает политолог.

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Отдельно отметил президент и подготовку к зиме. Как премьер-министр Юлия Свириденко координировала общегосударственную подготовку к зиме как один из главных приоритетов правительства. Ее зона ответственности: выделение средств на защиту критической инфраструктуры, контроль создания планов энергостойкости в регионах и обеспечение населения теплом и светом.

Может, не справилась? Кто знает. Впрочем, президент отметил, что «должна быть ускорена трансформация государственных компаний, от которых значительно зависит устойчивость Украины». Кстати, в официальных социальных сетях президента руководитель «Нафтогаза» получил от Владимира Зеленского кучу высоких оценок работы. Поэтому следует проследить за будущей карьерой Сергея Корецкого.

«Юлия Свириденко — это продолжение в принципе политики, которую проводил и Денис Шмыгаль. Не очень значительное количество инициатив, поддержка всех идущих из Офиса президента инициатив. Непосредственно от Зеленского. В частности, финансовой поддержки — зимней тысячи», — отмечает экономист Илья Несходовский.

Да, собственно президент распускает абсолютно лояльное к себе правительство. Впрочем, перед объявлением трансформации нынешнего Кабмина, Владимир Зеленский провел целый ряд встреч. Кроме собственно встречей с Юлией Свириденко.

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«Мы уже видели сегодня такую уже традиционную для президента перед принятием важных решений серию совещаний с разными должностными лицами, которые могут претендовать на роль премьера, в частности, с Корецким — главой „Нафтогаза“. С Денисом Шмыгалем прошла встреча президента. Поэтому много разных дискуссий ведется», — добавляет политолог Максим Джигун.

Также президент встретился с главой МВД Игорем Клименко. Михаилом Федоровым — министром обороны. А также почему-то с мэром Харькова — Игорем Тереховым. Кучу версий по поводу развития событий сейчас высказывают и в парламенте.

Должность посла в США пророчит Юлии Свириденко народный депутат Ярослав Железняк. В то же время СМИ отмечают, что нынешняя посол Ольга Стефанишина попросила о завершении службы по личным причинам.

Впрочем, по регламенту Юлия Свириденко остается в должности премьер-министра, пока Верховная Рада не проголосует за ее отставку. Скорее всего, это может произойти во вторник. Также, пока парламент не утвердит новых министров, нынешние остаются с приложением и.о. — исполняющие обязанности.

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«Хватит ли голосов языкового большинства для того, чтобы решить кадровые вопросы? Этот вопрос открыт. Интересно будет посмотреть, какие политические силы будут поддерживать или не поддерживать», — рассуждает политолог Валентин Гладких.

Дата публикации 20:20, 12.07.26 Количество просмотров 5 Зеленский распускает правительство? Отставка Свириденко и главные кандидаты на пост премьера!

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