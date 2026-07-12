Это не просто кадровое решение, а смена курса, – эксперт о возможном назначении Терехова премьером

Игорь Терехов

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Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, городской голова Харькова Игорь Терехов выглядит очень перспективным кандидатом на должность премьер-министра, если говорить об эффективности.

Такое мнение высказал политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько в своем посту.

Он напомнил, что Кабинет министров Юлии Свириденко уходит в отставку, а среди кандидатов, активно обсуждаемых в медиа на этот пост, - Терехов.

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«Среди шорт-листа кандидатов, сейчас активно обсуждаемого в медиа, фигура мэра Харькова Игоря Терехова выглядит не просто весомо, а фактически безальтернативно, если мы говорим об эффективности. И очень важно, если мы говорим о политике», - отметил Цыбулько.

По мнению эксперта, ключевым аргументом является управленческая компетентность Терехова и его понимание реальных хозяйственных процессов.

«Человек, который смог с нуля построить первую в стране подземную школу, запустить подземные детские сады, содержать в рабочем состоянии критическую инфраструктуру города под постоянными обстрелами точно знает, как работает ТЭЦ, водоканал или логистический узел. Это бесценные знания и опыт для воюющей страны», – подчеркнул политолог.

По его словам, Терехов не только технократ-практик, но и политик с собственным видением государственной политики, в том числе в развитии промышленности, оборонно-промышленного комплекса, энергетики и государственной программы строительства жилья.

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Отдельно эксперт отметил позицию Терехова по отношению к трудовым мигрантам.

«В отличие от большинства политиков и экспертов Терехов считает, что, прежде всего, нужно делать ставку на социализацию ВПЛ и возвращение украинских граждан, чем привлекать мигрантов», - заявил Цыбулько.

По мнению политолога, назначение Терехова стало бы прагматичным шагом, ориентированным на стабилизацию экономики, а сам он остается одним из ведущих кандидатов на этот пост даже при другом развитии политической конъюнктуры.

«Если в ближайшее время ставка будет делаться на укрепление экономики, усиление социальной сферы и подготовку к восстановлению, лучшей кандидатуры на премьера, чем Игорь Терехов, сложно найти», - резюмировал эксперт.

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Напомним, сегодня, 12 июля, президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве.

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