Пять вещей из секонда, которые нельзя покупать: они притягивают несчастье в дом

Какие народные приметы о секонде / © Pexels

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Магазины секонд-хенда давно стали популярным местом для выгодных покупок. Здесь можно найти качественную одежду, мебель, книги, посуду и даже антикварные принадлежности по доступной цене. В народных верованиях существует убеждение, что некоторые предметы из чужого дома могут нести с собой не только историю предыдущего владельца, но и его эмоции, переживания и неудачи. Научных подтверждений таким приметам нет, однако многие до сих пор относятся к ним с уважением. Больше всего это касается вещей, длительно находившихся в личном пользовании. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Зеркало

С давних времен зеркало считалось одним из самых мистических предметов в доме. Ему приписывали способность накапливать информацию о смотрящих в него людях, а также сохранять атмосферу дома.

Именно поэтому старые зеркала часто вызывают настороженность. По народным приметам, вместе с ними в новый дом могут перейти чужие переживания, ссоры или неудачи. Особенно осторожно советуют относиться к антикварным зеркалам, история которых неизвестна.

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Старые куклы

Игрушки, особенно винтажные куклы, часто становятся предметом мистических легенд. Наши предки верили, что через человеческое лицо кукла будто приобретает собственную душу. Именно поэтому традиционные украинские куклы-мотанки изготовляли без нарисованных глаз и черт лица.

По поверьям, старые куклы могли использоваться в разных обрядах, поэтому их не рекомендовали приносить в дом, особенно если неизвестно, кому они принадлежали раньше.

Часы

Часы символизируют время, жизненный путь и судьбу человека. В народе существовало поверье, что этот предмет тесно связан со своим владельцем.

Поэтому чужие наручные или настенные часы считали нежелательной покупкой. Верили, что вместе с ним можно перенять чужие проблемы, потери или неудачи. Именно поэтому старинные часы часто очищали или освящали перед использованием.

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Ювелирные украшения

Кольца, браслеты, цепочки и другие драгоценности постоянно соприкасаются с телом человека. Поэтому им также приписывали способность накапливать энергетику владельца.

Особенно осторожно относились к обручальным кольцам, нательным крестикам и фамильным украшениям. По приметам, если происхождение изделия неизвестно, оно может принести новому хозяину чужие жизненные трудности. Именно поэтому многие люди предпочитают новые украшения или проводят символическую очистку старых.

Нижнее белье

Наиболее личными вещами всегда считались непосредственно касающиеся тела. Именно поэтому использованое нижнее белье, майки или домашнюю одежду наши предки советовали никогда не покупать.

Кроме народных примет, такой совет имеет вполне практическое объяснение — из соображений гигиены. Даже после профессиональной обработки невозможно полностью исключить риск скопления бактерий или аллергенов в ткани.

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