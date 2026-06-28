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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
483
Время на прочтение
2 мин

Что едят на ужин греки: пять простых блюд средиземноморской кухни, которые легко повторить

Греческий ужин — это пример того, как из простых ингредиентов можно создать вкусные и полезные блюда. Салаты, овощи, рыба и легкие соусы формируют основу питания, сочетающую пользу и вкус без сложных рецептов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Что едят греки на ужин

Что едят греки на ужин / © www.freepik.com/free-photo

Греческие блюда считаются одними из самых полезных и вкусных в мире. Ведь они готовятся из простых продуктов — овощей, оливкового масла, свежей рыбы, сыров и трав. Ужин в Греции обычно не перегружен — это легкая, питательная и домашняя еда, которую можно быстро приготовить. Многие традиционные греческие блюда на ужин удивят своей простотой, ведь даже обычные продукты сочетаются так, что получается насыщенный и гармоничный вкус.

Греческий салат

Одно из самых известных блюд греческой кухни — это классический деревенский салат. Он состоит из помидоров, огурцов, красного лука, оливок и большого куска феты. Заправляется все качественным оливковым маслом и орегано.

В Греции этот салат часто едят именно на ужин, иногда с хрустящим хлебом, и этого достаточно для легкой, но питательной трапезы.

Сувлаки — греческий шашлычок

Сувлаки — это небольшие кусочки мяса, чаще всего свинины или курицы, обжаренные на шампурах. Кушанье подается с лавашем, овощами и соусом дзадзыки.

Несмотря на простоту приготовления, сувлаки — очень популярный домашний ужин, особенно в выходные дни.

Дзадзыки с хлебом или овощами

Дзадзыки — это густой йогуртовый соус с огурцом, чесноком и оливковым маслом. Его часто едят не как добавку, а как самостоятельное легкое блюдо на ужин.

В сочетании со свежим хлебом или овощами он становится сытным и очень освежающим вариантом ужина, особенно в жаркое время года.

Запеченные овощи по-гречески

Греки часто готовят овощи в духовке с оливковым маслом и травами. Это могут быть баклажаны, кабачки, перец и помидоры, которые запекаются до мягкости.

Блюдо получается легким, ароматным и хорошо подходит для вечернего приема пищи, особенно в сочетании с сыром или хлебом.

Рыба на гриле

Благодаря близости к морю рыба занимает важное место в греческом меню. На ужин ее часто просто запекают или готовят на гриле с лимоном, оливковым маслом и травами.

Это одно из самых полезных и легких блюд, отражающее суть средиземноморского питания.

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Дата публикации
Количество просмотров
483
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