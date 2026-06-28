Как приготовить идеальную гречку / © unsplash.com

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Большинство хозяек варит гречку только с солью и сливочным маслом. Однако профессиональные повара давно используют простой секрет, который помогает сделать обычную кашу более ароматной. Для этого достаточно добавить при приготовлении зиру или кумин — специю, которая идеально сочетается с естественным ореховым вкусом гречихи. У зиры теплый, пряный аромат с легкими ореховыми и землистыми нотками. Именно поэтому она не перебивает вкус крупы, а делает его более глубоким и насыщенным. Во многих кухнях мира она используется не только для плова, но и для различных каш и гарниров.

Как правильно добавлять зиру в гречку

Лучший результат дает не молотая, а целая зира.

Перед варкой достаточно высыпать половину чайной ложки семян на горячую сухую сковороду и прогреть 1–2 минуты. Как только появится насыщенный аромат, специю нужно сразу добавить в воду вместе с промытой гречкой.

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Во время варки зира постепенно отдает свои эфирные масла, благодаря чему каша приобретает тонкий восточный аромат, но не становится резкой или острой.

Что еще сделает гречку идеальной

Есть еще несколько кулинарных трюков, которые помогут получить рассыпчатую кашу:

перед варкой обжарить сухую гречку 3 минуты;

использовать соотношение одной части крупы к двум частям воды;

не перемешивать кашу во время приготовления;

после выключения огня оставить кастрюлю под крышкой еще на 10 минут.

Именно в это время зерна полностью впитывают остатки влаги и становятся рыхлыми.

С чем лучше сочетается такая гречка

Гречка с зирой прекрасно подходит с шампиньонами, тушеным луком, курицей, говядиной, запеченными овощами и домашними котлетами. Если после приготовления добавить кусочек сливочного масла или ложку топленого масла гхи, аромат станет еще насыщеннее.

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Чтобы вкус получился по-настоящему ресторанным, вместо обыкновенной воды можно использовать овощной или куриный бульон. В сочетании с зирой он придает гречке глубокий вкус без большого количества специй или соусов.

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