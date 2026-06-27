Праздник Петра и Павла 2026— что строго запрещено делать в этот день

Крестик. / © Pexels

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Праздник апостолов Петра и Павла — один из важнейших христианских праздников. По новому лианскому календарю, его празднуют 29 июня — в этом году, это понедельник. По старому стилю — 12 июля.

Что нельзя ни в коем случае делать в этот праздник, читайте в материале ТСН.ua.

Это один из важнейших христианских праздников, посвященный двум ближайшим ученикам Иисуса Христа — Петру и Павлу, внесшим огромный вклад в распространение христианской веры. К ним молятся, чтобы вылечиться от безумия и лихорадки.

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Апостол Петр был одним из первых учеников Христа и является символом непоколебимой веры. Апостол Павел, сначала преследовавший христиан, после обращения стал одним из величайших проповедников Евангелия. По церковному преданию, оба погибли мученической смертью за свою веру.

Традиции в праздник Петра и Павла

Праздник Петра и Павла имеет древние христианские и народные традиции: верующие посещают богослужения, молятся святым апостолам. Поскольку праздник завершает Петров пост, после литургии семьи собираются за праздничным столом.

В народе этот праздник считают началом настоящего лета и поры жатвы — крестьяне активно брались за сбор урожая, косовицы и других полевых работ.

В Украине святые Петр и Павел издавна считаются покровителями рыбаков, поэтому в этот день многие молятся за безопасный труд, добрый улов и защиту в пути.

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Также существовала традиция умываться утренней росой — люди верили, что она придает здоровье, красоту и силу. Молодежь встречала рассвет, ведь по поверью солнце на Петра и Павла «играет», что символизирует радость и благословение.

Что нельзя делать на праздник

Большинство народных запретов не являются церковными правилами. Главное в этот день — посетить храм, помолиться и провести время с родными. В то же время, в этот день не рекомендуется:

ссориться, злословить и оскорблять других — праздник призывает к миру, прощению и духовному очищению;

тяжело физически работать без необходимости, особенно если это мешает молитве или посещению богослужения;

завидовать, сплетничать или желать кому-то зла — такие поступки противоречат христианским ценностям;

злоупотреблять алкоголем и устраивать громкие гуляния, забывая о духовном содержании праздника.

Напомним, мы писали о том, когда в Украине празднуют Петра и Павла по новому календарю. Именно эту дату соблюдают Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь.

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