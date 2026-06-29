Неожиданная новость может изменить ваши планы: прогноз по оракулу Ленорман на 29 июня 2026 года

Оракул Ленорман / © Pixabay

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День проходит под влиянием карт Всадник – Птицы – Солнце .

Общая энергия дня

Эта комбинация говорит о потоке новостей, активном общении и быстром прояснении ситуаций. День будет насыщен на сообщения, звонки, встречи и разговоры, которые могут внезапно изменить привычный ход событий.

То, что сегодня кажется беспорядочным, очень быстро начнет приносить конкретный результат.

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Работа и финансы

В профессиональной сфере возможны:

— важные сообщения

- новые предложения

— скорые переговоры

— решения, требующие оперативной реакции

День благоприятен для коммуникации, обсуждения идей и поиска новых возможностей.

Отношения

В отношениях все будет решаться через слова.

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Возможны:

- неожиданное сообщение

— важный разговор

— искреннее признание

- прояснение давней ситуации

Сегодня лучше говорить прямо, не оставляя пространства для догадок.

Психологическое состояние

Может быть ощущение информационной перегрузки из-за большого количества событий.

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Но ближе к вечеру придет понимание, что день был гораздо важнее, чем казалось утром.

Совет от Ленормана

Не откладывайте ответы и не игнорируйте новости, поступающие сегодня.

Именно через них могут открываться новые перспективы.

29 июня - это день скорых новостей, важных решений и неожиданных изменений.

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Иногда одно полученное известие способно изменить все дальнейшее направление лета.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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