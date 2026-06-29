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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
226
Время на прочтение
1 мин

Дешевый и вкусный ужин из простых продуктов — фарш, вода и мука: ваши родные будут просить еще

Есть блюда, которые не нуждаются в сложных ингредиентах или кулинарном опыте, но всегда исчезают со стола первыми. Именно к таковым относятся домашний ужин из муки, воды и мясного фарша.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Комментарии
Ужин на скорую руку (фото с сайта "Господинька")

Ужин на скорую руку (фото с сайта "Господинька")

Это бюджетный, сытный и вкуснейший вариант для семейного меню, когда хочется быстро накормить всех и не тратить пол дня на кухне. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

мука
300г
вода
180г
соль
0,5 ч. ложки
фарш (любой по вкусу)
400г
лук
1 шт.
соль, перец
по вкусу
масло
2 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. В миске смешайте муку, воду и соль. Замесите мягкое эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте отдохнуть на 10–15 минут.

  2. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистости. Добавьте фарш, соль и перец. Жарьте 7–10 минут до готовности.

  3. Раскатайте тесто, выложите фарш, сформируйте небольшие лепешки или рулетики (в зависимости от варианта приготовления).

  4. Обжаривайте на сковороде с обеих сторон до румяной корочки или тушите под крышкой 10–15 минут.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
226
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