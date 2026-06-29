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Дешевый и вкусный ужин из простых продуктов — фарш, вода и мука: ваши родные будут просить еще
Есть блюда, которые не нуждаются в сложных ингредиентах или кулинарном опыте, но всегда исчезают со стола первыми. Именно к таковым относятся домашний ужин из муки, воды и мясного фарша.
Это бюджетный, сытный и вкуснейший вариант для семейного меню, когда хочется быстро накормить всех и не тратить пол дня на кухне. Рецептом поделились на сайте «Господинька».
Ингредиенты
- мука
- 300г
- вода
- 180г
- соль
- 0,5 ч. ложки
- фарш (любой по вкусу)
- 400г
- лук
- 1 шт.
- соль, перец
- по вкусу
- масло
- 2 ст. ложки
Процесс приготовления:
В миске смешайте муку, воду и соль. Замесите мягкое эластичное тесто. Накройте полотенцем и оставьте отдохнуть на 10–15 минут.
На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистости. Добавьте фарш, соль и перец. Жарьте 7–10 минут до готовности.
Раскатайте тесто, выложите фарш, сформируйте небольшие лепешки или рулетики (в зависимости от варианта приготовления).
Обжаривайте на сковороде с обеих сторон до румяной корочки или тушите под крышкой 10–15 минут.
Приятного аппетита!