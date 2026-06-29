Июль готовит погодный сюрприз: к чему следует готовиться украинцам

Жара / © Associated Press

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Июль 2026 года в Украине будет теплее климатической нормы. В то же время синоптики прогнозируют меньшее, чем обычно, количество осадков. Кроме того, самый тёплый месяц года традиционно будет сопровождаться не только жарой, но и периодами нестабильной погоды с грозами, ливнями и шквальным ветром.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, среднемесячная температура воздуха в июле составит 21,8–26,0 градуса, а в Карпатах — 18–20 градусов. Это на 2 градуса выше климатической нормы, а в западных областях — на 3 градуса выше средних многолетних показателей.

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В то же время ожидается, что месячное количество осадков составит 26–71 мм, а в Карпатах и на Прикарпатье местами — 79–119 мм. Это составляет лишь 60–75% от климатической нормы.

В Укргидрометцентре напомнили, что июль — самый тёплый месяц в году. Согласно климатическим наблюдениям, средняя температура июля в Украине обычно составляет 19–24,8 градуса, а в Карпатах — 13–18 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха в разные годы колебался от 0,1 до 9,0 градуса тепла, в южной части страны местами — 9,1–12,8 градуса тепла, а в высокогорье Карпат температура опускалась от +1,6 до -0,6 градуса.

Максимальные температуры, зафиксированные в июле, достигали 33,4–39,6 градуса. В южных, восточных, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях местами температура воздуха достигала 40,0–41,6 градуса. В горных районах абсолютный максимум составлял 26,6–37,0 градуса.

Что касается осадков, то в среднем за июль в западных, северных и Винницкой областях выпадает 62–119 мм, в Карпатах — 131–170 мм. На остальной территории страны среднемесячное количество осадков составляет 37–75 мм, а на юго-востоке местами — 23–36 мм.

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Напомним, в Украину придет жара до +38 градусов, но ненадолго. Уже на этой неделе погода резко изменится: помимо высоких температур, синоптики прогнозируют грозы, ливни, град и шквалистый ветер, а ближе к выходным — заметное похолодание.

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