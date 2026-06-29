Принцесса Уэльская поднялась на вершину горы и поделилась невероятным фото

Принцесса Уэльская / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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В эти выходные принцесса Кейт завершила сложный Национальный марафон «Три вершины» - спортивное мероприятие, включающее восхождение на самые высокие горы Шотландии, Англии и Уэльса менее чем за 24 часа. Это физическое испытание стало мощным символом ее выздоровления от рака.

Жена принца Уильяма преодолела 37 километров, набрав почти 5000 метров высоты, и совершила восхождения на Бен-Невис в Шотландии, Скафелл-Пайк в Англии и Ир-Виддфа — более известную как Сноудон — в Уэльсе.

Принцесса Уэльская / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Между вершинами ее доставляла по дороге команда из Кенсингтонского дворца. На фотографии, опубликованной британским королевским двором, запечатлен этот момент: улыбающаяся Кейт в кепке и водонепроницаемой куртке позирует на вершине Бен-Невиса в субботу днем.

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«Каждый год сотни тысяч людей в этой стране слышат слова, которые никто не хочет слышать. Далее следует путь, который испытывает каждую часть нашей личности: физическую, эмоциональную, психологическую и духовную. Эти испытания распространяются повсюду, затрагивая семьи, дружбу, работу и тихие моменты, которые мы проводим наедине со своими мыслями.

Рак поражает не только тело. Он меняет то, как вы думаете и чувствуете, и глубоко влияет на все аспекты жизни. Я знаю это лично, и знаю, что путь через лечение и после него требует большего, чем просто лекарства.

Я приняла участие в Национальном восхождении на три вершины не просто как физическое испытание, а как возможность исследовать жизнь после постановки диагноза и внести свой вклад. Королевская больница Марсден имеет для меня огромное значение, и ее забота и опыт меняют жизнь многих людей.

С помощью этого испытания я хочу повысить осведомленность о более глубоком влиянии серьезной болезни и важности целостного подхода к здравоохранению. Каждый человек индивидуален, и обеспечение целостного подхода к лечению позволяет тем, кто борется с раком, справиться с глубоко личным испытанием, связанным с диагнозом. Целостные методы лечения дополняют клинические подходы и помогают пациентам сохранять благополучие, устойчивость и качество жизни в чрезвычайно трудный период.

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У нас есть возможность изменить будущее целостного подхода к лечению рака, предоставив большему числу людей по всей стране доступ к персонализированной поддержке, которая может существенно изменить ситуацию во время и после лечения.

Этот проект поддержит благотворительную организацию Royal Marsden Cancer Charity, способствуя улучшению доступа к целостному лечению и повышению понимания его принципов, что улучшит выздоровление и исцеление пациентов по всей Великобритании.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Исцеление, будь то личное или коллективное, — это не просто исправление того, что не так. Это поиск баланса в нашей жизни. Между усилием и принятием, между контролем и доверием, между размышлением и просто бытием. Потому что в конечном итоге храбрость — это не просто движение вперед. Это умение оставаться на земле, связанным с окружающим миром и присутствующим в настоящем, независимо от местности или ландшафта, по которому вы идете», - написала в подписи под снимком принцесса Кэтрин.

После Кенсингтонский дворец опубликовал видео в котором Кейт сказала свои слова поддержки людям, столкнувшимся с этим заболеванием.

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«Вместе мы можем поддержать каждого, кто борется с раком, и гарантировать, что никто не будет чувствовать себя незамеченным или лишенным поддержки во время этой болезни. Пожалуйста, знайте, что вы не одиноки», - говорит в ролике Кейт.

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