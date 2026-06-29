Миллион погибших и 35 минут жизни: страшная правда о "мясорубке" Путина в Украине

Российские новобранцы в армии / © Associated Press

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Новые российские рекруты, которых набирают для войны против Украины, после прибытия на боевые позиции живут в среднем всего от 20 до 35 минут.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на колонку историка Питера Франкопана для Foreign Policy и свидетельства российских военных блогеров.

Согласно приведенным данным, с момента подписания контракта до гибели на фронте российский солдат может прожить всего от десяти дней до трех недель. Значительная часть новобранцев проходит подготовку всего несколько дней, после чего отправляется в зону боевых действий.

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Несмотря на заявления российских властей о наборе более 420 тысяч военнослужащих по контракту в 2025 году, темпы набора, по данным государственных СМИ, сократились примерно на треть.

В то же время российские военные блогеры утверждают, что РФ по-прежнему привлекает от 800 до 1000 добровольцев ежедневно, пытаясь компенсировать масштабные потери на фронте.

По оценкам западных источников, общие потери России с начала полномасштабного вторжения превысили миллион человек, а ежемесячные потери составляют более 30 тысяч военнослужащих.

Чтобы привлечь новых рекрутов, российские власти предлагают единовременные выплаты в размере до 80 тысяч долларов и списание долгов на сумму до 140 тысяч долларов.

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Для многих жителей отдаленных регионов страны такие суммы значительно превышают средний уровень доходов, который, по официальным данным, составляет около тысячи долларов в месяц.

New York Post отмечает, что главной причиной стремительного роста потерь стали украинские беспилотники, которые превратились в один из самых эффективных инструментов ведения боевых действий.

Российский блогер и ветеран войны Александр Лунин обвинил командиров в систематических пытках собственных солдат и заявил, что вскоре может вспыхнуть бунт. В видеообращении он потребовал встречи с Путиным в прямом эфире, предупредив: если этого не произойдет, «армия направит оружие против Кремля».

Однако профессор глобальной истории Оксфордского университета Питер Франкопан считает маловероятным внутренний мятеж в России, при этом он не исключает дальнейшей эскалации войны.

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«Остерегайтесь тонущего: ближайшие месяцы, вероятно, будут опасными как за пределами России, так и внутри страны, пока Путин отчаянно пытается удержаться на плаву», — цитирует историка New York Post.

Напомним, недавно российские силовики задержали бывшего военнослужащего Александра Лунина, который воевал против Украины, за угрозы Путину восстанием и обнародование реального положения дел в российской армии.

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