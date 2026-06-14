Поражения Путина в Украине могут сделать его более опасным: СМИ раскрыли главную угрозу

Владимир Путин / © Getty Images

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На Западе все чаще говорят, что Владимир Путин оказался в сложном положении из-за войны против Украины. Однако возможное поражение России не означает скорейшего завершения войны: наоборот, в такой ситуации Кремль может пойти на новую эскалацию.

Об этом пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

По его словам, украинские беспилотники и ракеты все чаще бьют вглубь российской территории, а потери РФ, по отдельным оценкам, могут достигать 30 тысяч убитых и раненых в месяц. Российское продвижение на фронте замедлилось, а на некоторых участках ситуация стала меняться не в пользу оккупантов.

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В то же время Украина продолжает ежедневно подвергаться массированным и все более неизбирательным воздушным атакам. Президент Владимир Зеленский в интервью Guardian выразил осторожный оптимизм, что война может близиться к завершению.

Часть западных экспертов также считает, что военный потенциал России ослабевает. В частности, специалист Королевского института объединенных служб Джек Уотлинг писал, что боеспособность российской армии на поле боя снижается, а прекращение огня может стать более реалистичным.

Однако автор отмечает: главный вопрос состоит в том, как именно Путин отреагирует на перспективу поражения. По его мнению, российский диктатор вряд ли просто согласится на мир и скорее всего попытается повысить ставки.

Одним из возможных сценариев Тисдалл называет расширение конфликта за пределы Украины. Это может означать усиление давления на европейских союзников Киева, в частности, через диверсии, кибератаки, дезинформационные кампании и провокации против стран НАТО.

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Европейские спецслужбы уже предупреждают об активизации российской гибридной войны. Глава MI6 Блейз Метревели заявляла, что "линия фронта повсюду", а экспорт хаоса является не случайностью, а частью российского подхода к международной политике.

В Европе также фиксируют вторжение российских дронов и боевых самолетов в воздушное пространство НАТО, препятствия GPS, диверсии на железной дороге, атаки на инфраструктуру и повреждение подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море.

Отдельную опасность представляет возможность того, что Кремль попытается использовать любое перемирие не для реального мира, а для перегруппировки и перевооружения. В таком случае прекращение огня без жестких гарантий безопасности может сделать Украину еще более уязвимой к новой агрессии.

Тисдалл отмечает, что Украина и Европа стремятся к завершению войны, но поспешное соглашение без надежных механизмов защиты может создать новые риски. Если угроза России временно уменьшится, у европейских правительств может ослабнуть мотивация поддерживать Киев военно.

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По мнению автора, нынешний оптимизм Запада может быть преждевременным. Даже если Россия действительно ослабевает, Путин в отчаянии может стать еще более опасным.

Обозреватель заключает, что главной причиной войны остается не история, география или идеология, а лично Путин. Без его отстранения от власти, считает автор, риск бесконечной войны сохранится.

Путин готовит новый удар: последние новости

Ранее западные аналитики предупреждали, что Владимир Путин может готовить новую зимнюю кампанию против Украины, делая ставку не только на фронт, но и удары по критической инфраструктуре.

По данным The New York Post, в Кремле могут рассчитывать на возвращение к массированным атакам по энергетическим, водопроводным и железнодорожным объектам. Такая тактика, по мнению экспертов, должна создать дополнительное давление на Украину зимой и вынудить Киев к уступкам, в частности, по Донбассу.

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Аналитики связывают эти планы с тем, что весенне-летняя кампания 2026 г. не дала России ожидаемого прорыва. На этом фоне Москва также сталкивается с внутренними проблемами: нехваткой пополнения для армии, попытками привлекать к войне студентов и ухудшением финансовой ситуации.

По оценкам, дефицит федерального бюджета РФ за первые пять месяцев года вырос до 81,4 миллиарда долларов, а золотые резервы страны сократились резче всего за последние 25 лет.

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