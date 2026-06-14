Поразки Путіна в Україні можуть зробити його небезпечнішим: ЗМІ розкрили головну загрозу

Володимир Путін / © Getty Images

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На Заході дедалі частіше говорять, що Володимир Путін опинився у складному становищі через війну проти України. Однак можлива поразка Росії не означає швидкого завершення війни: навпаки, у такій ситуації Кремль може піти на нову ескалацію.

Про це пише оглядач The Guardian Саймон Тісдалл.

За його словами, українські безпілотники та ракети дедалі частіше б’ють углиб російської території, а втрати РФ, за окремими оцінками, можуть сягати 30 тисяч убитих і поранених на місяць. Російське просування на фронті сповільнилося, а на деяких ділянках ситуація почала змінюватися не на користь окупантів.

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Водночас Україна продовжує щодня зазнавати масованих і дедалі більш невибіркових повітряних атак. Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Guardian висловив обережний оптимізм, що війна може наближатися до завершення.

Частина західних експертів також вважає, що військовий потенціал Росії слабшає. Зокрема, фахівець Королівського інституту об’єднаних служб Джек Вотлінг писав, що боєздатність російської армії на полі бою знижується, а припинення вогню може стати реалістичнішим.

Однак автор наголошує: головне питання полягає в тому, як саме Путін відреагує на перспективу поразки. На його думку, російський диктатор навряд чи просто погодиться на мир і, швидше за все, спробує підвищити ставки.

Одним із можливих сценаріїв Тісдалл називає розширення конфлікту за межі України. Це може означати посилення тиску на європейських союзників Києва, зокрема через диверсії, кібератаки, дезінформаційні кампанії та провокації проти країн НАТО.

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Європейські спецслужби вже попереджають про активізацію російської гібридної війни. Глава MI6 Блейз Метревелі заявляла, що “лінія фронту всюди”, а експорт хаосу є не випадковістю, а частиною російського підходу до міжнародної політики.

У Європі також фіксують вторгнення російських дронів і бойових літаків у повітряний простір НАТО, перешкоди GPS, диверсії на залізниці, атаки на інфраструктуру та пошкодження підводних кабелів і трубопроводів у Балтійському морі.

Окрему небезпеку становить можливість того, що Кремль спробує використати будь-яке перемир’я не для реального миру, а для перегрупування та переозброєння. У такому разі припинення вогню без жорстких гарантій безпеки може зробити Україну ще вразливішою до нової агресії.

Тісдалл зазначає, що Україна та Європа прагнуть завершення війни, але поспішна угода без надійних механізмів захисту може створити нові ризики. Якщо загроза з боку Росії тимчасово зменшиться, у європейських урядів може ослабнути мотивація підтримувати Київ військово.

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На думку автора, нинішній оптимізм Заходу може бути передчасним. Навіть якщо Росія справді слабшає, Путін у відчаї може стати ще небезпечнішим.

Оглядач підсумовує, що головною причиною війни залишається не історія, географія чи ідеологія, а особисто Путін. Без його усунення від влади, вважає автор, ризик нескінченної війни збережеться.

Путін готує новий удар: останні новини

Раніше західні аналітики попереджали, що Володимир Путін може готувати нову зимову кампанію проти України, роблячи ставку не лише на фронт, а й на удари по критичній інфраструктурі.

За даними The New York Post, у Кремлі можуть розраховувати на повернення до масованих атак по енергетичних, водопровідних і залізничних об’єктах. Така тактика, на думку експертів, має створити додатковий тиск на Україну взимку та змусити Київ до поступок, зокрема щодо Донбасу.

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Аналітики пов’язують ці плани з тим, що весняно-літня кампанія 2026 року не дала Росії очікуваного прориву. На цьому тлі Москва також стикається з внутрішніми проблемами: браком поповнення для армії, спробами залучати до війни студентів і погіршенням фінансової ситуації.

За оцінками, дефіцит федерального бюджету РФ за перші п’ять місяців року зріс до 81,4 мільярда доларів, а золоті резерви країни скоротилися найрізкіше за останні 25 років.

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