Агресія РФ все змінила: у Європі готуються до великого переозброєння

Армія Німеччини. / © Associated Press

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Німеччина обіцяє стати більш потужною військовою силою в межах НАТО. Берлін готовий взяти на себе більшу відповідальність за європейську безпеку після десятиліть, протягом яких США несли значну частину військового тягаря альянсу.

Про це заявив німецький посол у Сполучених Штатах Америки Єнс Ганефельд в інтерв’ю Fox News Digital.

За словами Ханефельда, «Німеччина активізується». Адже збройні сили країни повинні стати найсильнішою армією в Європі — це нова військова стратегія ФРН.

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«Незаконна агресивна війна Росії похитнула старі уявлення в Європі та Німеччині, оскільки міжнародні правила, на які ми покладалися, ставляться під сумнів. Це змінює стратегічне середовище, в якому ми діємо», — сказав Ханефельд. ​​

Він наголосив, що рішення ФРН стати найсильнішою звичайною армією Європи, міцно закріпленою в альянсі НАТО, а також є «постійним зобов’язанням».

Загострення між США і Німеччиною

Вмдання наголошує, що ці зусилля розгортаються на тлі публічних тертя між президентом Дональдом Трампом і канцлером ФрідріхомМерцом. Суперечки, яка, за словами американського експерта з питань оборони, може ускладнити прийняття критично важливих рішень щодо стримування Росії.

Напруженість загострилася після того, як Мерц розкритикував дії Вашингтона щодо війни в Ірані, заявивши, що Штати зазнають «приниження» з боку Тегерану на переговорах, та поставивши під сумнів стратегію виходу адміністрації Трампа.

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Суперечка швидко перекинулася на політику НАТО. Пізніше Трамп пригрозив переглянути можливе скорочення американських військ у Німеччині та заявив, що Мерц повинен більше часу приділяти припиненню війни в Україні та «відновленню своєї зруйнованої країни», ніж коментувати Іран.

Контр-адмірал у відставці Марк Монтгомері розкритикував нещодавні кроки Америки щодо відтермінування або потенційного скасування ротаційного розгортання далекобійних ударних систем у Німеччині. Зйого словами, вони включали б можливості Tomahawk, SM-6 або високоточних ударних ракет. Агентство Reuters повідомило у травні, що міністерство оборони Німеччини заявило, що «остаточного скасування» розгортання не було.

Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило, що, незважаючи на брифінги щодо можливого скорочення участі США, оборонні відносини між США та Німеччиною залишаються міцними, а співпраця — тісною.

Майбутня оборонно-промислова база Європи

«Розвиток Німеччиною великої, вражаючої оборонно-промислової бази — це добре для НАТО, це добре для безпеки Заходу і навіть добре для наших перших», — сказав Монтгомері, стверджуючи, що Німеччина, а не Польща, Франція чи Велика Британія, найімовірніше, стане «серцем» майбутньої оборонно-промислової бази Європи.

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Німеччина вже давно відіграє центральну роль у військовій присутності США в Європі. Ханефельд вказав на авіабазу Рамштайн, регіональний медичний центр Ландштуль та навчальний полігон у Графенвері як приклади постійної важливості Німеччини для проекції сили Америки та стримування НАТО.

На саміті НАТО 2025 року в Гаазі союзники домовилися щорічно інвестувати 5% ВВП на оборону та пов’язані з обороною витрати до 2035 року, включаючи основні військові витрати та ширші інвестиції в безпеку. Мерц тоді заявив, що, за словами німецького уряду, це рішення мало на меті захистити «свободу, безпеку та процвітання».

Ханефельд сказав, що Німеччина вже рухається до досягнення цього стандарту, заявивши, що Берлін збільшить витрати на оборону до 5% ВВП «задовго до» 2035 року та набере майже 100 тис. нових солдатів дійсної служби до Бундесверу.

Одним із найпомітніших зобов’язань Німеччини є її постійна бригада в Литві, яка, як очікується, включатиме близько 5000 німецьких військових та цивільних осіб. Бундесвер заявляє, що ці сили мають стати повністю оперативно-здатними для оборони східного флангу НАТО в Балтійському регіоні протягом трьох років.

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Ханефельд назвав бригаду однією з «фірмових спроб» Німеччини запевнити балтійських союзників, що НАТО «захищатиме кожен сантиметр союзної території».

Для Німеччини зміни стосуються не лише грошей. Це політичний та культурний розрив із десятиліттями обережності щодо військової сили. Для Сполучених Штатів це також випробування того, чи зможе союзник, якого довго критикували Трамп та інші лідери США за недостатні витрати, тепер стати європейською опорою, якої вимагає Вашингтон.

Зі слів Ханефельда, саме до цього Берлін має намір йти: «НАТО залишатиметься трансатлантичним за своєю суттю, але протягом наступного десятиліття стане більш європейським».

Нагадаємо, The New York Times пише, що США мають намір суттєво скоротити обсяг військових сил і засобів, які нині забезпечують операції НАТО на європейському напрямку. За інформацією видання, на початку червня американська сторона передала союзникам документ, у якому викладено плани щодо скорочення низки військових спроможностей у Європі.

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