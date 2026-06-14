Президента Словаччини обурили заяви угорського прем’єра Мадяра: що відомо про новий скандал

Петер Мадяр. / © Associated Press

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Словацький президента Словаччини Петера Пеллегріні обурила заява угорського прем’єра Петера Мадяра за його заяви щодо Словаччини.

Про це повідомило видання Dennik N.

Пеллегріні висловив стурбованість через слова Мадяра про те, що «Угорщина межує сама з собою». Крім того, президенту не сподобалося, що угорський прем’єр називає Словаччину «Фельвідеком».

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Зауважимо, це історична назва, яку угорці використовували щодо північних регіонів Угорського королівства. Сьогодні ця територія охоплює переважно сучасну Словаччину та частину українського Закарпаття

«Це не є доброю риторикою», — сказав Пеллегріні.

Він наголосив, що хоче сприяти заспокоєнню словацько-угорських відносин. Втім, заяви від нової влади цьому не сприяють. Водночас Пеллегріні наголосив, мовляв, розглядає слова Мадяра скоріше як наслідок політичної недосвідченості, а не цілеспрямована спроба викликати напругу між Братиславою і Будапештом.

На думку Пеллегріні, дискусія щодо словацько-угорських відносин має перейти від емоційних висловлювань до практичних тем та конкретних аргументів.

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Нагадаємо, раніше одна фраза Мадяра також спричинила скандал у відносинах зі Словаччиною. Прем’єр під час Дня єдності заявив, що Угорщина — «єдина країна у світі, яка сусідить сама з собою».

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар виступив із запереченнями і назвав заяву Мадяра «абсурдною» та «запереченням історії».

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