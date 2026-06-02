ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
2 хв

Вступ України до ЄС: президент Словаччини назвав головну умову

За словами президента Словаччини, головним пріоритетом зараз має бути дипломатичне врегулювання конфлікту, а не прискорення євроінтеграційних процесів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Вступ України до ЄС: президент Словаччини назвав головну умову

Пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що питання вступу України до Європейського Союзу не може розглядатися до закінчення війни з Росією.

Про це він сказав у заяві, де прокоментував перспективи членства України в ЄС.

Пеллегріні наголосив, що лише після досягнення справедливого миру можна буде переходити до предметних переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Водночас він виступив проти будь-яких спрощених чи прискорених механізмів для Києва. На його думку, війна не повинна ставати підставою для надання Україні особливих умов порівняно з іншими країнами-кандидатами.

Словацький президент нагадав, що держави Західних Балкан роками проходили складний шлях реформ і перемовин із Брюсселем, тому зміна правил заради України могла б стати негативним сигналом для регіону.

Асоційоване або часткове членство України в ЄС

Пеллегріні також заявив, що не підтримує ідеї асоційованого або часткового членства України в ЄС. За його словами, процедура розширення має залишатися однаковою для всіх держав-кандидатів.

Він додав, що Братислава готова підтримати Україну в майбутньому, якщо та виконає всі необхідні умови для вступу, однак без «протегування» чи винятків.

Окремо президент Словаччини висловив сумнів щодо можливості приєднання до ЄС країни, яка перебуває у стані війни.

«Я не уявляю розширення Євросоюзу за рахунок держави, яка воює з Російською Федерацією. Це означало б фактичне перенесення війни всередину кордонів ЄС», — заявив Пеллегріні.

Нагадаємо, після влучання російського «Шахеда» в житловий будинок у Румунії президент країни Нікушор Дан заявив, що Москва має змінити тактику обстрілів України. Він зробив доволі скандальну заяву, закликавши росіян впевнитися, що коли вони завдають ударів «по містах з іншого боку Дунаю», ушкоджень не мають зазнати румунські громадяни.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
317
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie