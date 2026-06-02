Вступ України до ЄС: президент Словаччини назвав головну умову
За словами президента Словаччини, головним пріоритетом зараз має бути дипломатичне врегулювання конфлікту, а не прискорення євроінтеграційних процесів.
Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що питання вступу України до Європейського Союзу не може розглядатися до закінчення війни з Росією.
Про це він сказав у заяві, де прокоментував перспективи членства України в ЄС.
Пеллегріні наголосив, що лише після досягнення справедливого миру можна буде переходити до предметних переговорів про вступ України до Євросоюзу.
Водночас він виступив проти будь-яких спрощених чи прискорених механізмів для Києва. На його думку, війна не повинна ставати підставою для надання Україні особливих умов порівняно з іншими країнами-кандидатами.
Словацький президент нагадав, що держави Західних Балкан роками проходили складний шлях реформ і перемовин із Брюсселем, тому зміна правил заради України могла б стати негативним сигналом для регіону.
Асоційоване або часткове членство України в ЄС
Пеллегріні також заявив, що не підтримує ідеї асоційованого або часткового членства України в ЄС. За його словами, процедура розширення має залишатися однаковою для всіх держав-кандидатів.
Він додав, що Братислава готова підтримати Україну в майбутньому, якщо та виконає всі необхідні умови для вступу, однак без «протегування» чи винятків.
Окремо президент Словаччини висловив сумнів щодо можливості приєднання до ЄС країни, яка перебуває у стані війни.
«Я не уявляю розширення Євросоюзу за рахунок держави, яка воює з Російською Федерацією. Це означало б фактичне перенесення війни всередину кордонів ЄС», — заявив Пеллегріні.
Нагадаємо, після влучання російського «Шахеда» в житловий будинок у Румунії президент країни Нікушор Дан заявив, що Москва має змінити тактику обстрілів України. Він зробив доволі скандальну заяву, закликавши росіян впевнитися, що коли вони завдають ударів «по містах з іншого боку Дунаю», ушкоджень не мають зазнати румунські громадяни.