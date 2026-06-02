Українці ризикують отримати більші комунальні платіжки за світло: що треба зробити до 3 червня

Показання лічильників світла за травень треба передати до 3 червня включно. Якщо запізнитися, плату нарахують за середнім споживанням, через що сума в платіжках може вирости.

Про це пише На пенсії.

Коли треба подати показники лічильника світла

Для побутових споживачів в Україні встановлено єдиний розрахунковий період: дані необхідно фіксувати в останні два дні поточного місяця та протягом перших трьох днів наступного.

Показання за травень приймаються 30–31 травня, а також 1, 2 та 3 червня. Інформація, надана після 3 червня, буде врахована лише в наступному місяці.

Передати показники можна за допомогою кількох дистанційних каналів:

через особистий кабінет на вебсайті оператора системи розподілу (ОСР);

за номерами телефонів контакт-центрів;

через офіційні чат-боти у месенджерах Viber, Telegram чи Facebook Messenger;

за допомогою електронної пошти.

Якщо в помешканні встановлено автоматизовану систему коомерційного обліку електроенергії (АСКОЕ), дані передаються до бази оператора автоматично, тому споживачам не потрібно фіксувати їх самостійно.

Правила зняття показань із двозонних лічильників

Найбільша кількість помилок під час звітності фіксується серед власників двотарифних приладів обліку. Такі лічильники фіксують спожиту електроенергію за двома окремими зонами: денною (з 7:00 до 23:00) та нічною (з 23:00 до 7:00).

Під час зняття показань необхідно враховувати такі правила:

Інформація на екрані змінюється автоматично, натискати кнопки на приладі не потрібно.

Нічний тариф маркується кодами T1, E1, T11 або 1.8.1.

Денний тариф позначається кодами T2, E2, T12 або 1.8.2.

Для звітності виписуються лише цифри до коми, які відображають цілі кіловат-години.

Дані для кожної зони передаються окремо, підсумовувати їх заборонено.

Що робити, якщо в квартирі ніхто не живе

Навіть якщо в оселі ніхто не мешкає і світлом не користуються, показання лічильника все одно потрібно передавати щомісяця. Інакше система автоматично нарахує плату за середнім споживанням минулих місяців.

Щоб не переплачувати, є два варіанти: або щомісяця надсилати одні й ті самі цифри лічильника, або офіційно оформити тимчасове відключення світла.

Фіксована вартість електроенергії для населення затверджена щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Базовий тариф становить 4,32 грн за кВт·год. При цьому для клієнтів із двозонними приладами обліку у нічні години (з 23:00 до 7:00) продовжує діяти пільговий тариф, який є удвічі нижчим і становить 2,16 грн за кВт·год.

Нагадаємо, українцям поки не варто очікувати змін у вартості електроенергії. Побутові споживачі й надалі сплачуватимуть за електроенергію за чинною ставкою — 4,32 грн за кіловат-годину.

Раніше повідомлялося, що після закінчення воєнного стану в Україні підвищення тарифів на електроенергію буде поетапним. Підвищення тарифів для бізнесу 2026 року, ймовірно, відбуватиметься у два етапи.

