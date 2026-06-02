Зеленський заявив про нову ціль Росії: хто може опинитися під ударом

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Росія розглядає українські компанії, які працюють над розвитком ракетних технологій, як одну з головних стратегічних загроз.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні 2 червня.

«Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе — спроможність України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Будемо реагувати», — заявив президент.

Українська розвідка отримала нові внутрішні документи РФ

Також, за словами Зеленського, українська воєнна розвідка отримала нові внутрішні документи РФ, які стосуються політичного планування Кремля щодо України та інших регіонів.

Йдеться, зокрема, про російські плани впливу на відносини України з Молдовою, країнами Південного Кавказу, державами Близького Сходу та Перської затоки.

Президент зазначив, що одним із ключових завдань Росії залишається спроба обмежити безпекові, економічні та стратегічні зв’язки України з партнерами.

Водночас Зеленський наголосив, що такі дії лише підтверджують правильність курсу України та її союзників на посилення безпеки й зменшення російського впливу.

Окремо глава держави звернув увагу на ситуацію у Вірменії, заявивши, що Європа має активніше підтримувати країни, на які намагається впливати Росія.

«Це питання не лише політичного вибору, а фундаментального права народів самостійно визначати своє майбутнє», — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, РФ атакувала Суми вночі проти 2 червня. Без оселі залишилися вдова та 5-річна донька військового, загиблого тиждень тому.

А внаслідок масованого удару по Києву загинули шестеро людей.

