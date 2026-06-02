Шість рослин, які не можна обрізати в червні: садівники назвали головні помилки

Червень вважається одним із найактивніших місяців для роботи в саду, однак не всі рослини добре переносять обрізування в цей період. Неправильно вибраний час може не лише зіпсувати зовнішній вигляд кущів і дерев, а й позбавити їх цвітіння на поточний або навіть наступний сезон. Експерти із садівництва назвали шість рослин, які в червні краще залишити без секатора.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами консультантки із садівництва та авторки книг К. Л. Форнарі, волотисті гортензії не варто обрізати на початку літа, адже саме в цей час вони вже формують квіткові бруньки. Якщо видалити пагони в червні, рослина втратить майбутні суцвіття. Обрізку таких гортензій радять проводити пізно восени або ранньою весною, коли вони перебувають у стані спокою.

Не рекомендується також обрізати азалії. Хоча після цвітіння кущі можуть здаватися надто розлогими, на нових пагонах уже закладаються бруньки для наступного сезону. Через це надмірне вкорочення гілок може позбавити рослину майбутнього цвітіння.

Окрему увагу фахівці звертають на дуби. Доцент кафедри садівництва Університету Міннесоти Брендон Міллер наголошує, що свіжа обрізка в теплий сезон підвищує ризик зараження небезпечною хворобою — в’яненням дуба. Грибок поширюється через комах, яких приваблює сік на свіжих зрізах. Саме тому дуби радять обрізати взимку.

З бузком ситуація залежить від клімату. У регіонах, де він цвіте навесні пізніше, обрізування на початку червня ще може бути допустимим. Однак у тепліших місцевостях, де цвітіння завершується раніше, червнева обрізка здатна видалити бруньки, з яких рослина мала б зацвісти наступного року.

Також до списку потрапила троянда Шарона. Цей декоративний кущ уже в червні починає формувати майбутні бутони, тому обрізування в цей період може позбавити його літнього цвітіння.

Ще одна рослина, яку не радять обрізати на початку літа, — форзиція. За словами Міллера, у червні на ній уже можуть закладатися квіткові бруньки для наступного сезону. Найкращий час для формування куща — одразу після завершення весняного цвітіння.

