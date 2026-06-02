Названо найбільш недооцінений молочний продукт, який треба їсти якомога частіше

Більшість людей, обираючи молочні продукти, віддає перевагу твердим сирам, йогуртам або кисломолочному сиру. Водночас існує продукт, який часто залишається поза увагою покупців, хоча за своїми поживними властивостями здатний конкурувати з багатьма популярними молочними виробами. Йдеться про рикоту — ніжний італійський сир, який дієтологи дедалі частіше рекомендують включати до щоденного раціону.

Рикота має багатовікову історію. Особливість полягає в тому, що її виготовляють не безпосередньо з молока, а із сироватки, яка залишається після виробництва інших сирів. Для цього сироватку повторно нагрівають, додаючи натуральні кислоти, після чого утворюється ніжна сирна маса. Саме тому назва продукту перекладається як «повторно приготований».

Чому рикоту вважають одним з найкорисніших сирів

Рикота містить велику кількість легкозасвоюваного білка, необхідного для підтримання м’язової маси та нормального функціонування організму. Крім того, у складі продукту є кальцій, фосфор, калій, вітаміни А, D та групи В.

На відміну від багатьох інших видів сиру рикота має відносно невисокий вміст жиру та солі. Саме тому її часто рекомендують людям, які стежать за вагою або прагнуть дотримуватися принципів здорового харчування. Завдяки особливій технології виробництва цей сир легше перетравлюється та не створює надмірного навантаження на травну систему.

Фахівці також звертають увагу на високий вміст фосфору й кальцію, які відіграють важливу роль у зміцненні кісток і зубів. Тому рикота особливо корисна для дітей, людей старшого віку та жінок у період менопаузи.

Користь для серця, нервової системи та мозку

Ще однією важливою перевагою рикоти є наявність вітаміну В12. Ця речовина бере участь у процесах кровотворення, підтримує роботу нервової системи та сприяє нормальному функціонуванню головного мозку.

Вітаміни групи В допомагають організму краще впорюватися зі стресом, підтримують емоційну рівновагу та сприяють виробленню енергії. Регулярне вживання рикоти може позитивно впливати на загальне самопочуття, працездатність і концентрацію уваги.

Що можна приготувати з рикоти

Завдяки ніжній текстурі та м’якому вершковому смаку рикота чудово поєднується як із солодкими, так і з солоними стравами. Цей сир додають до пасти, лазаньї, равіолі та овочевих запіканок. Також його часто використовують для приготування десертів, зокрема чизкейків, кремів і тирамісу.

Рикота чудово підходить як начинка для млинців, сирників і тостів. Її можна змішувати з зеленню для приготування корисних намащень, додавати до салатів або навіть використовувати як інгредієнт для поживних смузі.

