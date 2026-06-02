Чоловік протягом року щодня пив по 4 літри води: що сталося з його тілом

Блогер П’єр Далаті протягом року щодня випивав по чотири літри води. За його словами, завдяки цьому він став краще спати, схуд, очистив шкіру та позбувся болю у м’язах.

Що зміниться, якщо почати більше пити води

Одним із головних плюсів експерименту Далаті назвав зниження відчуття голоду. Великі об’єми рідини заповнювали шлунок, завдяки чому зник потяг до постійних перекусів.

«Я був голодний, коли їв, а щойно закінчував їсти, був задоволений тим, що все гаразд. І це допомогло мені зменшити кількість жиру та позбутися його. Якщо ви постійно п’єте воду, то наповнюєте нею свій шлунок, що, власне, пригнічує ваш голод. Якщо за 20 хвилин до їжі ви вип’єте склянку води, а потім поїсте, ви помітите, що насичуєтеся набагато швидше», — поділився блогер.

Вплив на тренування і самопочуття

Далаті тренувався по 5–6 разів на тиждень, і вода допомогла його тілу швидше відновлюватися. Він зазначив, що спершу просто хотів підтримувати водний баланс, але «невдовзі зрозумів, що поряд із випиванням галона води на день виникають й інші переваги».

«Ви просто загалом почуваєтеся краще, працюєте краще і проводите свій день з відчуттям, що можете просто все підкорити. Я просто знаю, що коли ти підтримуєш водний баланс, таке зазвичай трапляється. У вас не буде стільки головних болів, і все ваше тіло почуватиметься набагато краще», — розповів блогер.

Також він додав, що «дехто робить це для покращення свого здоров’я і рівня гідратації, а інші — для підтримки схуднення чи досягнення інших фітнес-цілей». Єдиним мінусом експерименту стало те, що «доводилося шалено мочитися».

Нагадаємо, порада випивати вісім склянок води на день давно стала правилом для мільйонів людей. Однак лікарі та дієтологи кажуть: універсальної норми не існує, а потреба у воді залежить від способу життя, здоров’я та навіть клімату.

