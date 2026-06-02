Мужчина в течение года ежедневно пил по 4 литра воды: что произошло с его телом

Блогер Пьер Далати год ежедневно выпивал по четыре литра воды. По его словам, благодаря этому он стал лучше спать, похудел, очистил кожу и избавился от боли в мышцах.

Что изменится, если начать больше пить воды

Одним из главных плюсов эксперимента Далати назвал понижение ощущения голода. Большие объемы жидкости заполняли желудок, благодаря чему исчезла тяга к постоянным перекусам.

«Я был голоден, когда ел, но как только заканчивал есть, то был доволен тем, что все хорошо. Это помогло мне уменьшить количество жира и избавиться от него. Если вы постоянно пьете воду, то наполняете ею свой желудок, что по сути подавляет ваш голод. Если за 20 минут до еды вы выпьете стакан воды, а затем съедите, вы заметите, что насыщаетесь гораздо быстрее», — поделился блоггер.

Воздействие на тренировки и самочувствие

Далати тренировался по 5-6 раз в неделю, и вода помогла его телу быстрее восстанавливаться. Блогер отметил, что сначала просто хотел поддерживать водный баланс, но «вскоре понял, что наряду с выпиванием галлона воды в день возникают и другие преимущества».

«Вы просто в целом чувствуете себя лучше, работаете лучше, и вы проводите свой день с ощущением, что можете просто все покорить. Я просто знаю, что когда ты поддерживаешь водный баланс, это обычно случается. У вас не будет столько головных болей, и все ваше тело будет чувствовать себя гораздо лучше», — рассказал Далати.

Также он добавил, что «некоторые делают это для улучшения своего здоровья и уровня гидратации, а другие для поддержки похудения или достижения других фитнес-целей». Единственным минусом эксперимента стало то, что «приходилось безумно мочиться».

Напомним, совет выпивать восемь стаканов воды в день давно стал правилом для миллионов людей. Однако врачи и диетологи говорят: универсальной нормы нет, а потребность в воде зависит от образа жизни, здоровья и даже климата.

