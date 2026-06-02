"Котики" из мусорника оказались сокровищем: как супруги заработали $21 тысяч на случайной находке

Картина Луиса Уэйна / © BBC

В Великобритании супруги, которые во время прогулки с собакой заметили две картины в мусорном контейнере, продали находку на аукционе за 21 тысяч фунтов долларов.

Об этом сообщает издание BBC.

Картины несколько лет висели в доме супругов в Пембрукшире, прежде чем они решили узнать больше об авторе работ.

Впоследствии выяснилось, что картины принадлежат кисти известного британского художника Луиса Уэйна, получившего популярность в конце XIX — начале XX века благодаря своим изображениям кошек.

«Мы всегда шутили, что когда-то они могут чего-то стоить, но никогда по-настоящему в это не верили», — рассказали супруги из-за представителей аукционного дома.

По их словам, сначала они хотели подарить картины невестке, очень любящей кошек. После года в ее доме работы вернулись к владельцам и еще несколько лет украшали их дом.

«Однажды мы решили поискать информацию о Луисе Уэйне и были шокированы, узнав, насколько он известен. О нем даже сняли фильм», — отметили супруги.

Речь идет о вышедшей в 2021 году биографической драме «Электрическая жизнь Луиса Уэйна». Главные роли в фильме исполнили Бенедикт Камбербетч и Клер Фой.

В аукционном доме отметили, что в жизни художник часто сталкивался с финансовыми трудностями и продавал свои работы за небольшие суммы. В то же время, сегодня его считают одним из самых влиятельных британских художников.

Аукционист Бен Роджерс Джонс заметил, что подобные находки случаются нечасто, но не уникальны. Он также напомнил, что продавцы на аукционах должны подтверждать свое право собственности на выставленные лоты.

