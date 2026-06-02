Вступление Украины в ЕС: президент Словакии назвал главное условие

Пеллегрини

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что вопрос вступления Украины в Европейский Союз не может рассматриваться до завершения войны с Россией.

Об этом он сказал в заявлении, где прокомментировал перспективы членства Украины в ЕС.

Пеллегрини подчеркнул, что только после достижения справедливого мира можно будет переходить к предметным переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.

В то же время словацкий президент выступил против любых упрощенных или ускоренных механизмов для Киева. По его мнению, война не должна становиться основанием для предоставления Украине особых условий по сравнению с другими странами-кандидатами.

Он напомнил, что государства Западных Балкан годами проходили сложный путь реформ и переговоров с Брюсселем, поэтому изменение правил для Украины могло бы стать негативным сигналом для региона.

Ассоциированное или частичное членство Украины в ЕС

Пеллегрини также заявил, что не поддерживает идеи ассоциированного или частичного членства Украины в ЕС. По его словам, процедура расширения должна оставаться одинаковой для всех государств-кандидатов.

Президент Словакии добавил, что Братислава готова поддержать Украину в будущем, если она выполнит все необходимые условия для вступления, однако без «протегирования» или исключений.

Отдельно он выразил сомнение в возможности присоединения к ЕС страны, которая находится в состоянии войны.

«Я не представляю расширения Евросоюза за счет государства, воюющего с Российской Федерацией. Это означало бы фактическое перенесение войны внутрь границ ЕС», — заявил Пеллегрини.

