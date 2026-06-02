Вступление Украины в ЕС: президент Словакии назвал главное условие
По словам президента Словакии, главным приоритетом сейчас должно быть дипломатическое урегулирование конфликта, а не ускорение евроинтеграционных процессов.
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что вопрос вступления Украины в Европейский Союз не может рассматриваться до завершения войны с Россией.
Об этом он сказал в заявлении, где прокомментировал перспективы членства Украины в ЕС.
Пеллегрини подчеркнул, что только после достижения справедливого мира можно будет переходить к предметным переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.
В то же время словацкий президент выступил против любых упрощенных или ускоренных механизмов для Киева. По его мнению, война не должна становиться основанием для предоставления Украине особых условий по сравнению с другими странами-кандидатами.
Он напомнил, что государства Западных Балкан годами проходили сложный путь реформ и переговоров с Брюсселем, поэтому изменение правил для Украины могло бы стать негативным сигналом для региона.
Ассоциированное или частичное членство Украины в ЕС
Пеллегрини также заявил, что не поддерживает идеи ассоциированного или частичного членства Украины в ЕС. По его словам, процедура расширения должна оставаться одинаковой для всех государств-кандидатов.
Президент Словакии добавил, что Братислава готова поддержать Украину в будущем, если она выполнит все необходимые условия для вступления, однако без «протегирования» или исключений.
Отдельно он выразил сомнение в возможности присоединения к ЕС страны, которая находится в состоянии войны.
«Я не представляю расширения Евросоюза за счет государства, воюющего с Российской Федерацией. Это означало бы фактическое перенесение войны внутрь границ ЕС», — заявил Пеллегрини.
Напомним, после попадания российского «Шахеда» в жилой дом в Румынии президент страны Никушор Дан заявил, что Москва должна изменить тактику обстрелов Украины. Он сделал довольно скандальное заявление, призвав россиян убедиться, что когда они наносят удары «по городам с другой стороны Дуная», повреждения не должны получить румынские граждане.