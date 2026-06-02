- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 606
- Время на прочтение
- 5 мин
"Сбивать может быть нечем": Жданов шокировал периодичностью массированных обстрелов РФ и количеством ракет
Почему Россия выбрала именно такие города для удара, чем эта атака отличалась от предыдущих, почему украинское ПВО не смогло перехватить все цели и как часто такие обстрелы могут повторяться в ближайшее время.
В ночь на 2 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Под атакой оказались Киев, Днепр, Харьков и другие города. Армия РФ применила ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов погибли и десятки раненых.
Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, почему Россия выбрала именно такие города для удара, чем эта атака отличалась от предыдущих, почему украинская ПВО не смогла перехватить все цели и как часто такие обстрелы могут повторяться в ближайшее время.
Война в Украине: почему Россия ударила именно по Киеву и Днепру
По словам Жданова, русская армия избрала цели не случайно. Речь идет о больших городах, способных влиять на общественные настроения, а столица традиционно остается ключевой мишенью Кремля.
«Города выбрали не случайно — это почти города-миллионники или миллионники. То есть те города, которые могут формировать общественное мнение. Столица — само собой», — объяснил эксперт.
В то же время, по его мнению, оккупанты не были сосредоточены на конкретных целях, а пытались нанести как можно больший ущерб гражданским.
«Были, скажем так, куда попало. Особенно целые, как я понимаю, не выбирали. Задача была как можно больше разрушить, как можно больше добиться жертв среди гражданского населения», — сказал Жданов.
Эксперт отметил, что украинцев спасает то, что люди уже научились реагировать на воздушные угрозы и прятаться. Однако количество жертв все равно остается значительным.
«По Киеву четыре погибших, по Днепру 16 и более полусотни раненых. Это много, это очень много», — подчеркнул он.
Ракетный удар 2 июня: чем особенный
По мнению Жданова, эти обстрелы показали, что российская армия меняет тактику и пытается учиться. По его словам, РФ применила три четких волны ударов, растянув атаку почти на пять часов.
«Россияне начинают учиться. Мы видим три четкие волны, растянутые до пяти часов, и три четкие волны ракетных обстрелов», — объяснил он.
Главной особенностью атаки, говорит эксперт, стало одновременное применение нескольких типов вооружения — «Шахедов», крылатых ракет и баллистики.
«Они пытаются совместить три в одном — „Шахеды“, крылатые ракеты и баллистику. И все это сходится в одной точке. Когда Шахеды атакуют, прилетают крылатые ракеты, и в это же время залетает баллистика», — сказал Жданов.
Именно такая тактика, объяснил он, позволяет врагу перегружать украинскую систему ПВО.
«Это фактически проламывает нашу противовоздушную оборону. А еще ее истощает, потому что количество „Шахедов“ и крылатых ракет достаточно велико», — говорит эксперт.
Почему ракеты РФ достигали целей
Жданов считает, что одна из главных причин — нехватка ракет к системам Patriot, которые могут сбивать баллистические цели.
«Балистику я не беру, потому что у нас мало ракет. Они прекрасно знают, что США нам не дают. Партнеры тоже не спешат пополнять запасы ракет PAC-3. Потому они их и применяют», — отметил он.
Эксперт также подверг критике отсутствие в Украине собственного производства противоракет.
«К сожалению, сбивать может быть нечем. Надо было думать о собственном ракетном комплексе или хотя бы о лицензии на производство ракет PAC-3. У Испании такая лицензия, у Японии есть, а мы — нет», — пояснил Жданов, отвечая на вопрос, чем Украина сможет отражаться в случае дефицита ракет.
Он также обратил внимание на проблемы с перехватом баллистики. По словам эксперта, часть систем работает по принципу бесконтактного поражения, что не всегда достаточно эффективно.
«Максимальный коэффициент ущерба примерно 30%. То есть на одну баллистическую нужно три противоракета. Но если комплекс еще успеет отработать тремя ракетами по одной баллистике — это фактически нереально», — сказал он.
При этом первая волна атаки, отметил Жданов, оказалась менее удачной для россиян благодаря работе украинской авиации.
«В первой волне „Шахеды“ и баллистика атаковали без крылатых ракет, потому что сработала наша авиация. Все „Калибры“ даже не долетели до Киевской области — были сбиты», — подчеркнул эксперт.
Впрочем, вторая волна частично уже прорвала оборону.
«Вторую волну ракет немного сбили, но она уже прошла», — объяснил Жданов.
Самой тяжелой, по его словам, стала третья волна.
Как часто могут повторяться такие удары
Жданов предупредил, что Россия теоретически способна наносить подобные удары регулярно — примерно раз в неделю в течение нескольких месяцев.
«Если брать по количеству ракет, то Российская Федерация так может каждую неделю в течение нескольких месяцев нас таким образом кошмарить», — говорит он.
По словам эксперта, санкции пока не мешают России производить большие объемы вооружения.
«Наша разведка говорила, что до 100 ракет разного типа ежемесячно производит Российская Федерация», — сказал Жданов.
В то же время, существуют три фактора, которые влияют на возможность проведения таких массированных атак — количество подготовленных экипажей, техническое состояние самолетов и физическое состояние пилотов.
По словам эксперта, у РФ есть проблемы с экипажами стратегической авиации.
«Они днем запускают Ту-95 — это тренировка экипажей. Раз тренируют, значит, не хватает экипажей, нужно готовить новых. На Ту-160 вообще очень сложная подготовка пилотов», — объяснил Жданов.
В то же время экипажам нужно время на отдых.
«Пилоту нужно и отдохнуть, и морально-психологическое состояние улучшить. Это очень сложная система подготовки к боевому применению», — добавил он.
Еще одна проблема РФ — техническое состояние самолетов.
«Ту-95 уже по 4–6 ракет на борт не берут, хотя штатно должны брать до 10. Двигатели не тянут. Ту-160 — очень прожорливая машина, там керосин буквально „льется в воздух“, — говорит эксперт.
Как спастись во время ночных атак
После трагедии в Киеве, где женщина, ведущая детей, погибла у входа в укрытие во время баллистической атаки, Жданов призвал украинцев не выключать применение воздушной тревоги даже ночью.
«Нужно не выключать приложение воздушной тревоги, чтобы оно работал как будильник. Здесь нужно выбирать — либо непрерывный сон, либо безопасность», — подчеркнул он.
Если человек проснулся уже от взрывов, эксперт советует не выбегать из дома, а сначала оценить ситуацию.
По его словам, информацию о направлении ракет можно отслеживать в Telegram-каналах, а на первое время лучше воспользоваться правилом двух стен.
«Можно на время укрыться в более безопасном месте, даже правило двух стен применить. А между ракетными волнами бежать в бомбоубежище, а не тогда, когда летают ракеты и рвутся вокруг», — объяснил Жданов.
Эксперт предположил, что трагедия в Киеве могла произойти из-за паники и попытки матери как можно скорее спасти детей.
«Я понимаю, что она, пожалуй, больше всего волновалась о детях. Но в экстренных ситуациях важно сохранять холодный ум и расчет», — говорит он.