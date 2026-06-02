"Сбивать может быть нечем": Жданов шокировал периодичностью массированных обстрелов РФ и количеством ракет

В ночь на 2 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Под атакой оказались Киев, Днепр, Харьков и другие города. Армия РФ применила ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов погибли и десятки раненых.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, почему Россия выбрала именно такие города для удара, чем эта атака отличалась от предыдущих, почему украинская ПВО не смогла перехватить все цели и как часто такие обстрелы могут повторяться в ближайшее время.

Война в Украине: почему Россия ударила именно по Киеву и Днепру

По словам Жданова, русская армия избрала цели не случайно. Речь идет о больших городах, способных влиять на общественные настроения, а столица традиционно остается ключевой мишенью Кремля.

«Города выбрали не случайно — это почти города-миллионники или миллионники. То есть те города, которые могут формировать общественное мнение. Столица — само собой», — объяснил эксперт.

В то же время, по его мнению, оккупанты не были сосредоточены на конкретных целях, а пытались нанести как можно больший ущерб гражданским.

«Были, скажем так, куда попало. Особенно целые, как я понимаю, не выбирали. Задача была как можно больше разрушить, как можно больше добиться жертв среди гражданского населения», — сказал Жданов.

Эксперт отметил, что украинцев спасает то, что люди уже научились реагировать на воздушные угрозы и прятаться. Однако количество жертв все равно остается значительным.

«По Киеву четыре погибших, по Днепру 16 и более полусотни раненых. Это много, это очень много», — подчеркнул он.

Ракетный удар 2 июня: чем особенный

По мнению Жданова, эти обстрелы показали, что российская армия меняет тактику и пытается учиться. По его словам, РФ применила три четких волны ударов, растянув атаку почти на пять часов.

«Россияне начинают учиться. Мы видим три четкие волны, растянутые до пяти часов, и три четкие волны ракетных обстрелов», — объяснил он.

Главной особенностью атаки, говорит эксперт, стало одновременное применение нескольких типов вооружения — «Шахедов», крылатых ракет и баллистики.

«Они пытаются совместить три в одном — „Шахеды“, крылатые ракеты и баллистику. И все это сходится в одной точке. Когда Шахеды атакуют, прилетают крылатые ракеты, и в это же время залетает баллистика», — сказал Жданов.

Именно такая тактика, объяснил он, позволяет врагу перегружать украинскую систему ПВО.

«Это фактически проламывает нашу противовоздушную оборону. А еще ее истощает, потому что количество „Шахедов“ и крылатых ракет достаточно велико», — говорит эксперт.

Почему ракеты РФ достигали целей

Жданов считает, что одна из главных причин — нехватка ракет к системам Patriot, которые могут сбивать баллистические цели.

«Балистику я не беру, потому что у нас мало ракет. Они прекрасно знают, что США нам не дают. Партнеры тоже не спешат пополнять запасы ракет PAC-3. Потому они их и применяют», — отметил он.

Эксперт также подверг критике отсутствие в Украине собственного производства противоракет.

«К сожалению, сбивать может быть нечем. Надо было думать о собственном ракетном комплексе или хотя бы о лицензии на производство ракет PAC-3. У Испании такая лицензия, у Японии есть, а мы — нет», — пояснил Жданов, отвечая на вопрос, чем Украина сможет отражаться в случае дефицита ракет.

Он также обратил внимание на проблемы с перехватом баллистики. По словам эксперта, часть систем работает по принципу бесконтактного поражения, что не всегда достаточно эффективно.

«Максимальный коэффициент ущерба примерно 30%. То есть на одну баллистическую нужно три противоракета. Но если комплекс еще успеет отработать тремя ракетами по одной баллистике — это фактически нереально», — сказал он.

При этом первая волна атаки, отметил Жданов, оказалась менее удачной для россиян благодаря работе украинской авиации.

«В первой волне „Шахеды“ и баллистика атаковали без крылатых ракет, потому что сработала наша авиация. Все „Калибры“ даже не долетели до Киевской области — были сбиты», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, вторая волна частично уже прорвала оборону.

«Вторую волну ракет немного сбили, но она уже прошла», — объяснил Жданов.

Самой тяжелой, по его словам, стала третья волна.

Как часто могут повторяться такие удары

Жданов предупредил, что Россия теоретически способна наносить подобные удары регулярно — примерно раз в неделю в течение нескольких месяцев.

«Если брать по количеству ракет, то Российская Федерация так может каждую неделю в течение нескольких месяцев нас таким образом кошмарить», — говорит он.

По словам эксперта, санкции пока не мешают России производить большие объемы вооружения.

«Наша разведка говорила, что до 100 ракет разного типа ежемесячно производит Российская Федерация», — сказал Жданов.

В то же время, существуют три фактора, которые влияют на возможность проведения таких массированных атак — количество подготовленных экипажей, техническое состояние самолетов и физическое состояние пилотов.

По словам эксперта, у РФ есть проблемы с экипажами стратегической авиации.

«Они днем запускают Ту-95 — это тренировка экипажей. Раз тренируют, значит, не хватает экипажей, нужно готовить новых. На Ту-160 вообще очень сложная подготовка пилотов», — объяснил Жданов.

В то же время экипажам нужно время на отдых.

«Пилоту нужно и отдохнуть, и морально-психологическое состояние улучшить. Это очень сложная система подготовки к боевому применению», — добавил он.

Еще одна проблема РФ — техническое состояние самолетов.

«Ту-95 уже по 4–6 ракет на борт не берут, хотя штатно должны брать до 10. Двигатели не тянут. Ту-160 — очень прожорливая машина, там керосин буквально „льется в воздух“, — говорит эксперт.

Как спастись во время ночных атак

После трагедии в Киеве, где женщина, ведущая детей, погибла у входа в укрытие во время баллистической атаки, Жданов призвал украинцев не выключать применение воздушной тревоги даже ночью.

«Нужно не выключать приложение воздушной тревоги, чтобы оно работал как будильник. Здесь нужно выбирать — либо непрерывный сон, либо безопасность», — подчеркнул он.

Если человек проснулся уже от взрывов, эксперт советует не выбегать из дома, а сначала оценить ситуацию.

По его словам, информацию о направлении ракет можно отслеживать в Telegram-каналах, а на первое время лучше воспользоваться правилом двух стен.

«Можно на время укрыться в более безопасном месте, даже правило двух стен применить. А между ракетными волнами бежать в бомбоубежище, а не тогда, когда летают ракеты и рвутся вокруг», — объяснил Жданов.

Эксперт предположил, что трагедия в Киеве могла произойти из-за паники и попытки матери как можно скорее спасти детей.

«Я понимаю, что она, пожалуй, больше всего волновалась о детях. Но в экстренных ситуациях важно сохранять холодный ум и расчет», — говорит он.

