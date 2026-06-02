В Украине обновили правила бронирования и мобилизации: все, что стоит знать о нововведениях
Кабмин существенно изменил правила бронирования от мобилизации и критерии для определения критически важных предприятий. В то же время в Минобороны готовят реформы, которые изменят сам подход к призыву граждан.
В Украине существенно обновили правила бронирования работников и подходы к мобилизации. Правительство вводит новые требования к зарплатам и проверки предприятий, а в армии готовят большие реформы и изменение выплат.
В Украине обновили правила бронирования
Правительство изменило порядок бронирования военнообязанных и определения критически важных предприятий на период мобилизации и военного положения. Согласно постановлению Кабмина от 30 мая, все действующие статусы критичности будут действовать до конца своего срока, но не дольше, чем до 1 сентября 2026 года.
Кроме того, до 10 июня центральные органы власти и военные администрации должны обновить критерии критичности, а до 1 июля — проверить предприятия на соответствие новым требованиям. Если компания больше не соответствует правилам, статус отменят. Полный пересмотр предыдущих решений завершат до сентября 2026-го.
С 1 сентября также начнет действовать новый зарплатный порог для бронирования. В большинстве регионов он составит 25 941 грн (три минимальные зарплаты), а для прифронтовых территорий — 21 618 грн (две с половиной минималки). Стоит заметить, что на государственные и коммунальные предприятия это требование не распространяется.
В то же время если предприятие, которое признано критически важным, превышает установленные правила по количеству забронированных работников, это считается нарушением и оно может потерять статус критически важного.
Как будут действовать новые правила бронирования
Бронирование для работников по совместительству: человека можно забронировать только на одном месте работы, даже если он работает в нескольких компаниях. Работодатель самостоятельно включает работника в свою квоту, но зачисляется он только один раз.
Проверка предприятий и сроки: компаниям придется заново подтвердить свой статус критичности по новым правилам, собрав полный пакет документов. Чиновники должны рассматривать заявки быстро — до 10 рабочих дней. На время этого переходного периода все старые бронирования работников и статусы предприятий остаются действительными.
Зарплаты и изменения для ФЛП: новое требование по минимальной зарплате для бронирования касается суммы до вычета налогов. Это правило не действует на государственные и коммунальные учреждения. Для ФЛП ничего не изменилось — закон и в дальнейшем не позволяет им оформлять бронирование.
Что делать работникам и руководителям: самим работникам никуда идти не надо, достаточно проверить свой статус в компании и обновить военные данные. Руководителям предприятий стоит уже сейчас проверить зарплаты работников, разобраться с совместителями и подготовить новые документы, не дожидаясь дедлайнов. Обновленные критерии критичности министерства и военные администрации опубликуют на своих официальных сайтах.
Кто может потерять бронирование
Если предприятие не будет соответствовать обновленным критериям, оно может потерять статус критически важного, а вместе с ним — и возможность бронировать работников.
Впрочем, автоматически бронирование отменять не будут. В Минэкономики объяснили, что действующий статус критичности и действующая бронь будут сохраняться на время проверки.
Заметим, что право на бронирование имеют:
работники органов государственной власти и местного самоуправления;
сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса;
работники сфер энергетики, транспорта, связи и другой критической инфраструктуры;
работники частных компаний, которые официально получили статус критически важных для экономики или региона.
Что изменится с 1 июня
С 1 июня правила мобилизации в целом остаются неизменными: призыву подлежат пригодные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, у которых нет отсрочки. Однако военнообязанных ждет несколько важных нововведений.
Минобороны планирует обновить приложение «Резерв+» уже в начале месяца. Также меняется сам подход к призыву: вместо массового оповещения акцент будут делать на профессиональных навыках. Армии в первую очередь нужны конкретные специалисты, такие как медики, водители, айтишники и связисты.
Принятые правительством изменения начнут действовать ориентировочно в середине июня - через 10 дней после официальной публикации документа. Новые правила призваны сделать систему более прозрачной и убрать злоупотребления.
Летом должны вырасти выплаты военным. Для тыловых должностей минимальное обеспечение составит от 30 тысяч гривен. Пехотинцы на передовой, в зависимости от боевых задач, смогут получать значительно больше — от 250 до 400 тысяч гривен.
Для пехоты введут специальные контракты и обновленный подход к службе. Сама реформа армии будет проходить в два этапа, которые впоследствии затронут механизм демобилизации по очередности, а также полностью изменят нынешний формат мобилизации.
