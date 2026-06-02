В Украине обновили правила бронирования и мобилизации: все, что стоит знать о нововведениях

В Украине существенно обновили правила бронирования работников и подходы к мобилизации. Правительство вводит новые требования к зарплатам и проверки предприятий, а в армии готовят большие реформы и изменение выплат.

В Украине обновили правила бронирования

Правительство изменило порядок бронирования военнообязанных и определения критически важных предприятий на период мобилизации и военного положения. Согласно постановлению Кабмина от 30 мая, все действующие статусы критичности будут действовать до конца своего срока, но не дольше, чем до 1 сентября 2026 года.

Кроме того, до 10 июня центральные органы власти и военные администрации должны обновить критерии критичности, а до 1 июля — проверить предприятия на соответствие новым требованиям. Если компания больше не соответствует правилам, статус отменят. Полный пересмотр предыдущих решений завершат до сентября 2026-го.

С 1 сентября также начнет действовать новый зарплатный порог для бронирования. В большинстве регионов он составит 25 941 грн (три минимальные зарплаты), а для прифронтовых территорий — 21 618 грн (две с половиной минималки). Стоит заметить, что на государственные и коммунальные предприятия это требование не распространяется.

В то же время если предприятие, которое признано критически важным, превышает установленные правила по количеству забронированных работников, это считается нарушением и оно может потерять статус критически важного.

Как будут действовать новые правила бронирования

Бронирование для работников по совместительству: человека можно забронировать только на одном месте работы, даже если он работает в нескольких компаниях. Работодатель самостоятельно включает работника в свою квоту, но зачисляется он только один раз.

Проверка предприятий и сроки: компаниям придется заново подтвердить свой статус критичности по новым правилам, собрав полный пакет документов. Чиновники должны рассматривать заявки быстро — до 10 рабочих дней. На время этого переходного периода все старые бронирования работников и статусы предприятий остаются действительными.

Зарплаты и изменения для ФЛП: новое требование по минимальной зарплате для бронирования касается суммы до вычета налогов. Это правило не действует на государственные и коммунальные учреждения. Для ФЛП ничего не изменилось — закон и в дальнейшем не позволяет им оформлять бронирование.

Что делать работникам и руководителям: самим работникам никуда идти не надо, достаточно проверить свой статус в компании и обновить военные данные. Руководителям предприятий стоит уже сейчас проверить зарплаты работников, разобраться с совместителями и подготовить новые документы, не дожидаясь дедлайнов. Обновленные критерии критичности министерства и военные администрации опубликуют на своих официальных сайтах.

Кто может потерять бронирование

Если предприятие не будет соответствовать обновленным критериям, оно может потерять статус критически важного, а вместе с ним — и возможность бронировать работников.

Впрочем, автоматически бронирование отменять не будут. В Минэкономики объяснили, что действующий статус критичности и действующая бронь будут сохраняться на время проверки.

Заметим, что право на бронирование имеют:

работники органов государственной власти и местного самоуправления;

сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса;

работники сфер энергетики, транспорта, связи и другой критической инфраструктуры;

работники частных компаний, которые официально получили статус критически важных для экономики или региона.

Что изменится с 1 июня

С 1 июня правила мобилизации в целом остаются неизменными: призыву подлежат пригодные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, у которых нет отсрочки. Однако военнообязанных ждет несколько важных нововведений.

Минобороны планирует обновить приложение «Резерв+» уже в начале месяца. Также меняется сам подход к призыву: вместо массового оповещения акцент будут делать на профессиональных навыках. Армии в первую очередь нужны конкретные специалисты, такие как медики, водители, айтишники и связисты.

Принятые правительством изменения начнут действовать ориентировочно в середине июня - через 10 дней после официальной публикации документа. Новые правила призваны сделать систему более прозрачной и убрать злоупотребления.

Летом должны вырасти выплаты военным. Для тыловых должностей минимальное обеспечение составит от 30 тысяч гривен. Пехотинцы на передовой, в зависимости от боевых задач, смогут получать значительно больше — от 250 до 400 тысяч гривен.

Для пехоты введут специальные контракты и обновленный подход к службе. Сама реформа армии будет проходить в два этапа, которые впоследствии затронут механизм демобилизации по очередности, а также полностью изменят нынешний формат мобилизации.

