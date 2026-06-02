Ким Кардашьян неожиданно подтвердила роман со звездой "Формулы-1" и очаровала селфи с ним

Американская телезвезда Ким Кардашьян впервые публично подтвердила роман с семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Гамильтоном, поделившись совместным фото в соцсетях.

Знаменитость опубликовала в Instagram серию личных кадров, которые показывают моменты ее повседневной жизни. В подборку вошли веселые селфи, семейные фото с детьми и короткие видео. Однако наибольшее внимание поклонников привлек один конкретный снимок. На нем Кардашян позирует рядом с британским автогонщиком во время велопрогулки. Примечательно, что сама звезда ни словом не выделила этот кадр среди других.

На фотографии пара в шутливой позе улыбается в камеру, сидя на велосипедах. Именно этот непринужденный кадр стал первым прямым подтверждением отношений знаменитостей после нескольких месяцев слухов и предположений в прессе.

Кардашьян и Гамильтона уже неоднократно видели вместе на публике, однако ни теледива, ни спортсмен не комментировали характер своих отношений. Теперь же поклонники убеждены: скрывать роман влюбленные больше не собираются.

