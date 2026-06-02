Танки, САУ и тысячи гранатометов: отчет ООН раскрыл тайные поставки Болгарии для ВСУ

Болгария через посредников отправляла оружие в Украину

Реклама

Болгария обнародовала официальные данные о своем экспорте вооружений через Регистр обычных вооружений ООН (UNROCA), свидетельствующих о масштабном усилении украинских сил обороны дефицитной тяжелой техникой советских образцов.

О рассекреченных данных по поставкам болгарской военной техники и стрелкового оружия для нужд ВСУ сообщает Defense Express.

Тайные поставки через Чехию и Великобританию

Поскольку Чехия или Великобритания вряд ли заинтересованы в усилении своих армий старыми советскими танками или БМП, аналитики констатируют, что эти страны выступили официальными посредниками для скрытой переправки оружия в Украину.

Реклама

Отчеты ООН зафиксировали следующие объемы передаваемой через третьи страны техники:

Чехия как главный хаб: Болгария экспортировала туда 65 единиц бронетехники, среди которых 40 легких бронированных тягачей МТ-ЛБ, 22 танка Т-72, два бронеавтомобиля HMMWV (Хамви) и одну БМП-1, а также 38 единиц 122-м.

Маршрут через Великобританию: Лондон получил от Софии 24 единицы вооружения, из которых 18 — это 122-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика», три тягача МТ-ЛБ и три противотанковых 100-мм пушки БС-3.

Прямая помощь и исторический бэкграунд

Кроме завуалированных поставок через партнеров, в международном реестре отражены и прямые контракты с Украиной, касающиеся исключительно легкого и стрелкового вооружения.

Непосредственно Силам обороны без привлечения третьих сторон были переданы следующие средства:

Прямые поставки оружия: украинские военные получили полсотни зенитных установок ЗУ-2, 100 пулеметов калибра 7,62 мм, 100 ручных гранатометов ATGL-L2, а также 3000 одноразовых гранатометов Bulspike.

Стала поддержка с первых дней войны: Болгария активно помогает Украине буквально с первых месяцев полномасштабного вторжения, обеспечив в первое полугодие 2022 треть всех боеприпасов и 40% горючего для ВСУ.

Общая стоимость вооружения: за тот начальный период суммарный экспорт оружия из Богарии в Украину через США и Великобританию достиг 2,7 миллиарда долларов, к тому же София обеспечивала ремонт поврежденной украинской техники.

Напомним, в МИДе заявили, что задержек с поставкой оружия из США по программе PURL нет. В то же время, Украина наращивает собственное производство вооружения и работает с партнерами над критически важными системами ПВО.

Реклама

Новости партнеров