Россия в ближайшее время будет атаковать Украину "Цирконами": авиаэксперт объяснил почему

Ракета Циркон / © Украинский милитарный портал

Реклама

Россия может массированно обстреливать Украину ракетами и дронами примерно раз в неделю. Кроме того, в ближайшее время враг может чаще бить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Об этом в эфире Radio NV заявил авиаэксперт Валерий Романенко.

Чем может атаковать РФ

По его данным, в настоящее время Россия накопила около 230 ракет типа «Циркон». Эксперт отметил, что удары по западным регионам Украины будут фиксироваться реже из-за ограниченной дальности полета баллистических комплексов «Искандер».

Реклама

Романенко пояснил, что отсутствие сбития «Цирконов» во время предыдущей атаки связано исключительно с исчерпанием боезапаса комплексов к Patriot. Однако в целом эта система способна эффективно перехватывать эти цели.

«Когда они находят что-то такое, какое-то оружие, удар которым они считают необратимым, они начнут массово использовать это оружие. Пока мы не найдем какого-либо противодействия. А противодействие мы найдем, потому что это все же не баллистика. Это крылатая ракета. Гиперзвуковая, но крылатая ракета, которая довольно долго летит по горизонтали. И Patriot в общем-то сможет ее доставать», — подчеркнул Валерий Романенко.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Зеленский сообщил, что РФ может усилить атаки на предприятия, развивающие ракетные системы и средства противоракетной защиты.

Ранее мы объясняли, почему Россия выбрала именно такие города для удара, чем эта атака отличалась от предыдущих, почему украинская ПВО не смогла перехватить все цели и как часто такие обстрелы могут повторяться в ближайшее время.

Реклама

Следует заметить, что ночью российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву — в городе вспыхнули пожары, повреждены жилые дома.

Новости партнеров