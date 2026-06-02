ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
489
Время на прочтение
2 мин

Россия в ближайшее время будет атаковать Украину "Цирконами": авиаэксперт объяснил почему

РФ накопила около 230 ракет «Циркон» и будет массово бить ими в ближайшее время.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Ракета Циркон

Ракета Циркон / © Украинский милитарный портал

Россия может массированно обстреливать Украину ракетами и дронами примерно раз в неделю. Кроме того, в ближайшее время враг может чаще бить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Об этом в эфире Radio NV заявил авиаэксперт Валерий Романенко.

Чем может атаковать РФ

По его данным, в настоящее время Россия накопила около 230 ракет типа «Циркон». Эксперт отметил, что удары по западным регионам Украины будут фиксироваться реже из-за ограниченной дальности полета баллистических комплексов «Искандер».

Романенко пояснил, что отсутствие сбития «Цирконов» во время предыдущей атаки связано исключительно с исчерпанием боезапаса комплексов к Patriot. Однако в целом эта система способна эффективно перехватывать эти цели.

«Когда они находят что-то такое, какое-то оружие, удар которым они считают необратимым, они начнут массово использовать это оружие. Пока мы не найдем какого-либо противодействия. А противодействие мы найдем, потому что это все же не баллистика. Это крылатая ракета. Гиперзвуковая, но крылатая ракета, которая довольно долго летит по горизонтали. И Patriot в общем-то сможет ее доставать», — подчеркнул Валерий Романенко.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Зеленский сообщил, что РФ может усилить атаки на предприятия, развивающие ракетные системы и средства противоракетной защиты.

Ранее мы объясняли, почему Россия выбрала именно такие города для удара, чем эта атака отличалась от предыдущих, почему украинская ПВО не смогла перехватить все цели и как часто такие обстрелы могут повторяться в ближайшее время.

Следует заметить, что ночью российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву — в городе вспыхнули пожары, повреждены жилые дома.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
489
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie