Разгромная победа: сборная Украины по мини-футболу вышла в полуфинал Евро-2026

Сборная Украины по мини-футболу / facebook.com/ukraineminifootball

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Сборная Украины по мини-футболу вышла в полуфинал Евро-2026, которое проходит в словацкой Братиславе.

В 1/4 финала чемпионата Европы "сине-желтые" разгромно победили команду Грузии со счетом 4:0 .

Счет в матче на 12-й минуте открыл Михаил Грицына. На 20-й минуте Грицына оформил дубль, увеличив преимущество украинцев.

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После перерыва Грицына оформил хет-трик, а точку в этом поединке ударом со штрафного поставил Александр Колесников.

Обзор матча Грузия — Украина

Благодаря этой победе "сине-желтые" впервые в истории вышли в полуфинал чемпионата Европы и уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

В полуфинале соперником сборной Украины станет Венгрия, которая в четвертьфинале разгромила Болгарию (4:0). Матч состоится 3 июня, начало — в 20:15 по киевскому времени.

Еще два матча 1/4 финала состоятся позже: Румыния — Сербия и Чехия — Азербайджан.

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Отметим, что на групповом этапе сборная Украины (7 очков) заняла первое место в квартете C, обыграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2), а также сыграв вничью с Сербией (1:1). В 1/8 финала подопечные Александра Бондаря победили Португалию (3:1).

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу с новым главным тренером обыграла Польшу в товарищеском матче.

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