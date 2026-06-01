Дания — Украина: букмекеры сделали прогноз на товарищеский матч

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Реклама

В воскресенье, 7 июня, сборная Украины по футболу, которая в конце мая обыграла Польшу в товарищеском матче, проведет контрольный поединок против команды Дании.

Встреча состоится в датском городе Оденсе на "Оденсе Стэдиум". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Дания — Украина.

Реклама

Для "сине-желтых" это будет второй матч под руководством нового главного тренера — Андреа Мальдеры, который заменил на этом посту Сергея Реброва. Дебютировал итальянский специалист во главе украинской сборной победой над поляками со счетом 2:0.

Прогноз букмекеров на матч Дания — Украина

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Дании. На победу датчан принимаются ставки с коэффициентом 1,80. Ничья — 3,28. Выигрыш украинцев — 4,60.

Украина и Дания не вышли на чемпионат мира-2026. Украинцы в полуфинале плей-офф проиграли Швеции, а датчане в финале плей-офф в серии пенальти уступили Чехии.

Так что грядущий спарринг станет для команд подготовкой к Лиге наций-2026/27, где соперниками "сине-желтых" в Лиге В будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч команда Мальдеры сыграет 25 сентября против венгров.

Реклама

Ранее сообщалось, что Ярмоленко побил рекорд Шевченко, который держался с Евро-2012.

Также мы рассказывали, что Шеченко отреагировал на дебютную победу Мальдеры во главе сборной Украины.

Новости партнеров