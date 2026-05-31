"На поле я кайфовал": Ярмоленко прокомментировал победу сборной Украины над Польшей

Андрей Ярмоленко / © УАФ

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу "сине-желтых" над Польшей (2:0) в товарищеском матче.

В поединке с поляками Ярмоленко отличился голом, на 44-й минуте замкнув прострел Виктора Цыганкова с левого фланга.

Для Ярмоленко этот гол стал 47-м за национальную команду. 36-летний вингер киевского "Динамо" вплотную приблизился к рекорду Андрея Шевченко по голам за сборную Украины — на счету действующего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) 48 забитых мячей за "сине-желтых".

"Конечно, классно. Вернуться в сборную, забить после возвращения. Я очень благодарен главному тренеру и после игры его поблагодарил. Если бы не он, этих эмоций я бы не испытал. Я всегда говорил и продолжаю говорить: рекорды — это хорошо, но самое главное — помогать команде, молодым игрокам на поле, в тренировочном процессе. О рекордах я знаю, но стараюсь не думать о них. Самое главное — приносить пользу.

Что просил Мальдера перед матчем? Много чего. Последние три дня у нас было очень много теории. Нам прям разжевывали, куда бежать и что делать в разных ситуациях. Не было одной конкретной задачи.

На поле я кайфовал. Не все, возможно, получалось, но когда на поле ты думаешь постоянно, где тебе занимать позицию, что нужно делать, это классно. Я получил огромное удовольствие. Конечно, нам объяснили. Нужно время, чтобы показывать более качественную игру. Но в некоторых эпизодах мы показывали качественный футбол. Надеюсь, он понравился болельщикам", — сказал Ярмоленко во флешкоментарии Megogo.

Таким образом, итальянский специалист Андреа Мальдера победой дебютировал на посту главного тренера сборной Украины.

Следующий товарищеский матч сборная Украины проведет в воскресенье, 7 июня, с Данией. Игра состоится в датском городе Оденсе. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

