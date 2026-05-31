Победный дебют Мальдеры: сборная Украины обыграла Польшу в товарищеском матче

Сборная Украины по футболу / Фото: Денис Дидковский

Реклама

Сборная Украины обыграла команду Польши в товарищеском матче, который состоялся 31 мая на "Тарчинский Арена Вроцлаве" в польском Вроцлаве. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "сине-желтых".

Украинцы могли открывать счет на 17-й минуте матча — Виктор Цыганков добил мяч в ворота после навеса Андрея Ярмоленко и отбитого голкипером поляков удара головой от Романа Яремчука. Однако арбитр зафиксировал офсайд у Ярмоленко и не засчитал гол.

На 20-й минуте уже поляки могли открывать счет, но Анатолий Трубин спас украинскую команду после выхода один на один от Оскара Петушевского.

Реклама

На 34-й минуте сборная Украины открыла счет — Цыганков отобрал мяч у Якуба Пьотровского и отдал на Яремчука, который из-за пределов штрафной площадки точно пробил в дальний угол.

На 44-й минуте "сине-желтые" удвоили свое преимущество в счете — Ярмоленко в пустые ворота замкнул прострел Цыганкова с левого фланга.

Для Ярмоленко этот гол стал 47-м за национальную команду. 36-летний вингер киевского "Динамо" вплотную приблизился к рекорду Андрея Шевченко по голам за сборную Украины — на счету действующего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) 48 забитых мячей за "сине-желтых".

На старте второго тайма польская сборная имела отличный шанс сокращать отставание — на 56-й минуте оборона нашей команды допустила грубую ошибку, но Трубин совершил суперсейв после удара Кароля Свидерского.

Реклама

В итоге сборная Украины одержала победу, удержав преимущество в два мяча.

Отметим, что это был первый матч сборной Украины под руководством нового главного тренера — итальянского специалиста Андреа Мальдеры.

Обзор матча Польша — Украина

Будет добавлен в скором времени.

Поскольку Украина и Польша не вышли на ЧМ-2026, этот спарринг стал для них подготовкой к Лиге наций-2026/27, где соперниками "сине-желтых" в Лиге В будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч команда Мальдеры сыграет 25 сентября против венгров.

Реклама

Летом же у сборной Украины запланирован еще один спарринг — в воскресенье, 7 июня, с Данией. Игра состоится в датском городе Оденсе. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

Новости партнеров