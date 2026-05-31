Детей Путина воспитывали немцы: что узнали журналисты о тайной семье

Владимир Путин и Алина Кабаева / © gettyimages.com

Сыновей российского диктатора Владимира Путина и гимнастки Алины Кабаевой несколько лет воспитывали западные специалисты, в том числе гражданки Германии.

Об этом говорится в расследовании проекта "Система", журналисты которого изучили соответствующие документы, передает Bild.

По данным расследователей, речь идет о двух мальчиках — Иване 2015 году рождения и Владимире 2019 году рождения. В документах Путина и Кабаеву прямо не называли, а использовали формулировку «семья» и «родители».

Журналисты утверждают, что с 2017 года на эту семью работали около двух десятков гувернанток. Среди них было не менее пяти гражданок Германии. Внутри часть персонала, по данным проекта, называли просто "немцами".

Дом Путина на Валдае. / © Фото из открытых источников

Одна из воспитательниц, как пишет «Система», учила старшего мальчика Ивана немецким словам во время прогулок, рыбалки и сбора ягод. В 2019 году, по данным журналистов, на Рождество ребенок пел песню на немецком языке, а не на русском.

Работа гувернанток была высокооплачиваемой, но проходила под жестким контролем. По информации расследователей, воспитательницы получали около 8 тысяч долларов в месяц, должны были проходить медицинские осмотры, писать ежедневные отчеты, не пользоваться гаджетами во время работы и не публиковать ничего в соцсетях без разрешения.

В проекте «Система» отмечают, что невозможно точно установить, знали ли немецкие гувернантки сразу, на кого работают. В то же время журналисты предполагают, что со временем они могли понять, кто их работодатели.

