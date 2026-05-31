На месте кораблекрушения найдено уникальное сокровище

Нумизматическое сокровище / © Ministero della cultura (Министерство культуры Италии)

Реклама

У побережья итальянского острова Сардиния археологи обнаружили огромный клад позднеримских бронзовых монет, количество которых может достигать от 30 до 50 тысяч экземпляров.

Как сообщает издание Popular Mechanics, находку уже называют одним из важнейших нумизматических событий последних лет благодаря ее масштабам и исключительному состоянию сохранности.

История открытия началась 25 мая 2023 года, когда дайвер недалеко от города Арзакена заметил среди водорослей металлический предмет. После сообщения правоохранителей к исследованиям привлекли археологов, полицию по охране культурного наследия, подразделения подводной археологии и другие службы.

Реклама

Дальнейшие работы обнаружили масштабное скопление бронзовых монет на морском дне. По оценке Министерства культуры Италии, речь идет как минимум о 30 тысячах монет, хотя некоторые специалисты предполагают, что их количество может превышать 50 тысяч.

Монеты пролежали в море 1700 лет

По данным исследователей, найденные монеты являются позднеримскими фолисами — бронзовыми денежными единицами, которые находились в обращении в Римской империи. Первичный анализ датировал их периодом между 324 и 340 годами нашей эры.

Впоследствии изучение части коллекции позволило уточнить временные рамки. Сейчас считается, что монеты были отчеканены между 324 и 345 годами нашей эры, то есть в конце существования Римской империи.

Особый восторг ученых вызвало состояние находки. В итальянском Министерстве культуры отметили, что большинство монет сохранились в «отличном и редком состоянии», что является необычным для артефактов, которые более полутора тысяч лет находились в морской среде.

Реклама

Был ли это затонувший корабль

Во время подводных работ исследователи обнаружили не только монеты, но и фрагменты амфор — характерных древнеримских сосудов для перевозки товаров.

Это дало основания предположить, что клад мог попасть на морское дно в результате кораблекрушения. В то же время археологи пока не спешат с окончательными выводами. Официального подтверждения версии о затонувшем корабле пока нет, а полное научное исследование еще продолжается.

Судебный спор вокруг клада

Находка привлекла внимание не только археологов, но и юристов. В начале 2026 года Региональный административный суд Сардинии отклонил иск первооткрывателя клада о получении вознаграждения за находку.

Суд пришел к выводу, что открытие нельзя считать случайным, поскольку во время поисков использовался металлоискатель, а сама территория уже ранее рассматривалась как потенциально перспективная с археологической точки зрения.

Реклама

Уникальный нумизматический клад

Генеральный директор по вопросам археологии, изобразительного искусства и ландшафта Италии Луиджи Ла Рокка назвал находку одним из самых значительных нумизматических открытий последних лет.

По его словам, клад демонстрирует, насколько богатым остается археологическое наследие Средиземноморья, а морское дно до сих пор скрывает бесценные свидетельства древней истории.

Сейчас монеты проходят очистку, каталогизацию и исследования. Часть коллекции в будущем планируют передать в музей Арзакены, однако на сегодня клад еще не выставлен для публичного осмотра.

Напомним, на дне Атлантического океана вблизи Бразилии исследователи обнаружили следы древнего тропического острова, который ушел под воду миллионы лет назад.

Реклама

Новости партнеров