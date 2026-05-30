Миллионы лет под водой: у берегов Бразилии нашли целый остров затонувших сокровищ

Богатый залежями редкоземельных металлов тропический остров затонул миллионы лет назад

Огромное вулканическое плато, скрытое под водами Южной Атлантики , когда-то было настоящим тропическим островом, постепенно окунувшимся на дно.

О неожиданном геологическом открытии, раскрывающем новые детали о прошлом нашей планеты, пишет Daily Galaxy.

Находка, которой не должно быть

Высота Риу-Гранди расположена примерно в 1200 километрах от побережья Бразилии. Ученые знали об этом подводном образовании десятилетиями, но его подлинная история начала раскрываться только в 2018 году. Тогда команда исследователей из Бразилии и Великобритании, изучая западную часть плато, нашла среди слоев вулканической лавы несколько совершенно неожиданное красную глину. Как отметил морской геолог Брамли Мертон из Национального океанографического центра в Саутгемптоне, такие отложения просто не встречаются на морском дне, ведь они характерны исключительно для тропических почв.

После лет дополнительных исследований ученые пришли к выводу, что эта глина образовалась, когда участок находился на открытом воздухе. Согласно исследованию, опубликованному в Scientific Reports, эта часть Риу-Гранди возвышалась над уровнем моря между 44 и 47 миллионами лет назад (в эпоху эоцена), как классический вулканический остров.

Доказательства существования тропического ландшафта

Ученые обнаружили несколько убедительных доказательств того, что на месте современного океанического дна раньше бурлила островная жизнь:

Минеральный состав: В красной глине обнаружили каолинит, гематит и гетит — минералы, образующиеся в результате интенсивного выветривания исключительно в теплом и влажном климате.

Сходство с материком: Соавтор исследования Луиджи Джоване из Университета Сан-Паулу объяснил, что химически и минералогически эти глины идентичны красной земле (terra roxa), распространенной в Бразилии. Это указывает на прямую климатическую связь между островом и континентом.

Высокий индекс химического изменения (CIA): Показатель на уровне 93 подтверждает, что породы претерпели чрезвычайно продолжительное тропическое выветривание после прекращения вулканической активности, прежде чем остров постепенно затонул.

Геологическая казна и редкоземельные металлы

Кроме научной ценности, возвышенность Риу-Гранди привлекает огромное внимание из-за своих природных богатств, необходимых для современной промышленности.

Вот какие ценные ресурсы скрывает затонувший остров:

Кобальт, никель и литий: Плато покрыто железомарганцевыми корками, богатыми этими металлами, которые критически важны для создания инфраструктуры возобновляемой энергетики и технологий накопления энергии.

Итрий: Этот редкоземельный элемент незаменим при производстве алюминиевых и магниевых сплавов, сверхпроводников, лазеров, светодиодного освещения и стекла для объективов камер.

Для исследователей самым удивительным остается тот факт, что даже через миллионы лет после исчезновения в глубинах Атлантики этот бывший остров сохранил свою уникальную геологическую летопись, которая теперь может послужить новейшим технологиям.

Напомним, десятилетиями считалось, что Средиземное море возродилось благодаря самому масштабному потопу в истории Земли, когда воды Атлантики прорвали перешеек. Однако новые находки на морском дне заставляют ученых переписать этот сценарий крушения голливудского масштаба , которой, кажется, на самом деле не было.

