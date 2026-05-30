Миллионы лет под водой: у берегов Бразилии нашли целый остров затонувших сокровищ
На дне Атлантического океана близ Бразилии исследователи обнаружили следы древнего тропического острова, ушедшего под воду миллионы лет назад, оставив после себя уникальную геологическую летопись и богатые залежи редкоземельных металлов.
Огромное вулканическое плато, скрытое под водами Южной Атлантики , когда-то было настоящим тропическим островом, постепенно окунувшимся на дно.
О неожиданном геологическом открытии, раскрывающем новые детали о прошлом нашей планеты, пишет Daily Galaxy.
Находка, которой не должно быть
Высота Риу-Гранди расположена примерно в 1200 километрах от побережья Бразилии. Ученые знали об этом подводном образовании десятилетиями, но его подлинная история начала раскрываться только в 2018 году. Тогда команда исследователей из Бразилии и Великобритании, изучая западную часть плато, нашла среди слоев вулканической лавы несколько совершенно неожиданное красную глину. Как отметил морской геолог Брамли Мертон из Национального океанографического центра в Саутгемптоне, такие отложения просто не встречаются на морском дне, ведь они характерны исключительно для тропических почв.
После лет дополнительных исследований ученые пришли к выводу, что эта глина образовалась, когда участок находился на открытом воздухе. Согласно исследованию, опубликованному в Scientific Reports, эта часть Риу-Гранди возвышалась над уровнем моря между 44 и 47 миллионами лет назад (в эпоху эоцена), как классический вулканический остров.
Доказательства существования тропического ландшафта
Ученые обнаружили несколько убедительных доказательств того, что на месте современного океанического дна раньше бурлила островная жизнь:
Минеральный состав: В красной глине обнаружили каолинит, гематит и гетит — минералы, образующиеся в результате интенсивного выветривания исключительно в теплом и влажном климате.
Сходство с материком: Соавтор исследования Луиджи Джоване из Университета Сан-Паулу объяснил, что химически и минералогически эти глины идентичны красной земле (terra roxa), распространенной в Бразилии. Это указывает на прямую климатическую связь между островом и континентом.
Высокий индекс химического изменения (CIA): Показатель на уровне 93 подтверждает, что породы претерпели чрезвычайно продолжительное тропическое выветривание после прекращения вулканической активности, прежде чем остров постепенно затонул.
Геологическая казна и редкоземельные металлы
Кроме научной ценности, возвышенность Риу-Гранди привлекает огромное внимание из-за своих природных богатств, необходимых для современной промышленности.
Вот какие ценные ресурсы скрывает затонувший остров:
Кобальт, никель и литий: Плато покрыто железомарганцевыми корками, богатыми этими металлами, которые критически важны для создания инфраструктуры возобновляемой энергетики и технологий накопления энергии.
Итрий: Этот редкоземельный элемент незаменим при производстве алюминиевых и магниевых сплавов, сверхпроводников, лазеров, светодиодного освещения и стекла для объективов камер.
Для исследователей самым удивительным остается тот факт, что даже через миллионы лет после исчезновения в глубинах Атлантики этот бывший остров сохранил свою уникальную геологическую летопись, которая теперь может послужить новейшим технологиям.
Напомним, десятилетиями считалось, что Средиземное море возродилось благодаря самому масштабному потопу в истории Земли, когда воды Атлантики прорвали перешеек. Однако новые находки на морском дне заставляют ученых переписать этот сценарий крушения голливудского масштаба , которой, кажется, на самом деле не было.