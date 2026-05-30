- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 391
- Время на прочтение
- 1 мин
Паника в Москве: силовики заявили о подготовке взрыва в одном из министерств
По подозрению в изготовлении взрывчатки задержали 62-летнего россиянина.
В Москве российские силовики задержали мужчину по делу о якобы подготовке к подрыву здания Министерства юстиции РФ — «стратегического объекта», который, по версии следствия, мог стать целью диверсии прямо в центре российской столицы
Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля 2026 года», — говорится в сообщении.
Мужчину обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Детали дела официально не раскрываются.
Как уточняют российские пропагандистские медиа со ссылкой на правоохранительные органы, 62-летнего Ларина задержали 28 мая в Москве.
По версии следствия, он якобы планировал изготовить взрывное устройство и передать его сообщникам для «атаки» на здание Минюста.
Здание Министерства юстиции РФ расположено на улице Житная, 14, непосредственно на Садовом кольце — одной из ключевых магистралей исторического центра города.
Расстояние до Кремля и Красной площади составляет около двух километров. Рядом со зданием Минюста расположены другие федеральные ведомства, в том числе МВД РФ.
Каким образом «диверсанты» должны были пронести в этот плотный «квартал безопасности» взрывчатку, российские следователи не объясняют.
Напомним, ранее сообщалось, что систему противовоздушной обороны Москвы усиливают путем размещения зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» на крышах зданий в черте города, включая объекты, расположенные вблизи Кремля.