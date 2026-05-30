Паника в Москве: силовики заявили о подготовке взрыва в одном из министерств

В Москве российские силовики задержали мужчину по делу о якобы подготовке к подрыву здания Министерства юстиции РФ — «стратегического объекта», который, по версии следствия, мог стать целью диверсии прямо в центре российской столицы

Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля 2026 года», — говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Детали дела официально не раскрываются.

Как уточняют российские пропагандистские медиа со ссылкой на правоохранительные органы, 62-летнего Ларина задержали 28 мая в Москве.

По версии следствия, он якобы планировал изготовить взрывное устройство и передать его сообщникам для «атаки» на здание Минюста.

Здание Министерства юстиции РФ расположено на улице Житная, 14, непосредственно на Садовом кольце — одной из ключевых магистралей исторического центра города.

Расстояние до Кремля и Красной площади составляет около двух километров. Рядом со зданием Минюста расположены другие федеральные ведомства, в том числе МВД РФ.

Каким образом «диверсанты» должны были пронести в этот плотный «квартал безопасности» взрывчатку, российские следователи не объясняют.

Напомним, ранее сообщалось, что систему противовоздушной обороны Москвы усиливают путем размещения зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» на крышах зданий в черте города, включая объекты, расположенные вблизи Кремля.

