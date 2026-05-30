Паніка у Москві: силовики заявили про підготовку вибуху в одному з міністерств

Москва / © Associated Press

У Москві російські силовики затримали чоловіка у справі про нібито підготовку до підриву будівлі Міністерства юстиції РФ — «стратегічного об’єкта», який, за версією слідства, міг стати ціллю диверсії просто в центрі російської столиці

Про це повідомили у Telegram-каналі судів загальної юрисдикції Москви.

«Постановою Басманного районного суду міста Москви обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту стосовно Ларина Віталія Володимировича терміном до 29 липня 2026 року», — йдеться у повідомленні.

Чоловіка звинувачують у незаконному виготовленні вибухових речовин. Деталі справи офіційно не розкриваються.

Як уточнюють російські пропагандистські медіа з посиланням на правоохоронні органи, 62-річного Ларіна затримали 28 травня у Москві.

За версією слідства, він нібито планував виготовити вибуховий пристрій та передати його спільникам для «атаки» на будівлю Мін’юсту.

Будівля Міністерства юстиції РФ розташована на вулиці Житна, 14, безпосередньо на Садовому кільці — одній із ключових магістралей історичного центру міста.

Відстань до Кремля та Красної площі становить близько двох кілометрів. Поруч із будівлею Мін’юсту розташовані інші федеральні відомства, зокрема МВС РФ.

Яким чином «диверсанти» повинні були пронести до цього щільного «кварталу безпеки» вибухівку, російські слідчі не пояснюють.

Нагадаємо, раніше повідомлося, що систему протиповітряної оборони Москви посилюють шляхом розміщення зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) «Панцир» на дахах будівель у межах міста, включно з об’єктами, розташованими поблизу Кремля.

