- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 536
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці регіонів вдруге за вечір повітряна тривога: куди летять ракети
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві ввечері 30 травня вже вдруге оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших регіонів.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — попередили Повітряні сили ЗСУ.
Тривогу оголосили в більшості інших областей, крім заходу, Вінничини та частково півдня.
У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянська.
Майже одразу після оголошення повітряної тривоги Повітряні сили попередили про ракету на Чернігівщині.
Крім того, на Харківщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, а також Житомирщині є загроза від ворожих «Шахедів». Зокрема, з Житомирщини «Шахеди» рухаються в сторону Рівненщини, тому не виключено, що скоро ця область «почервоніє» теж.
Нагадаємо, що попереднього разу повітряну тривогу через загрозу балістики оголошували сьогодні о 18:00.
Також сьогодні президент Зеленський заявив, що загроза масштабної атаки РФ нікуди не зникла.