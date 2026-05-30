Укрaїнa
У Києві та низці регіонів вдруге за вечір повітряна тривога: куди летять ракети

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.

Повітряна тривога 30 травня

У Києві ввечері 30 травня вже вдруге оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — попередили Повітряні сили ЗСУ.

Тривогу оголосили в більшості інших областей, крім заходу, Вінничини та частково півдня.

Карта повітряних тривог станом на 22:40

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянська.

Майже одразу після оголошення повітряної тривоги Повітряні сили попередили про ракету на Чернігівщині.

Крім того, на Харківщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, а також Житомирщині є загроза від ворожих «Шахедів». Зокрема, з Житомирщини «Шахеди» рухаються в сторону Рівненщини, тому не виключено, що скоро ця область «почервоніє» теж.

Нагадаємо, що попереднього разу повітряну тривогу через загрозу балістики оголошували сьогодні о 18:00.

Також сьогодні президент Зеленський заявив, що загроза масштабної атаки РФ нікуди не зникла.

