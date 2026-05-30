Мільйони років під водою: біля берегів Бразилії знайшли цілий острів затонулих скарбів

Багатий на поклади рідкісноземельних металів тропічний острів затонув мільйони років тому

Величезне вулканічне плато, приховане під водами Південної Атлантики, колись було справжнім тропічним островом, що поступово занурився на дно.

Про несподіване геологічне відкриття, яке розкриває нові деталі про минуле нашої планети, пише Daily Galaxy.

Знахідка, якої не мало бути

Височина Ріу-Гранді розташована приблизно за 1200 кілометрів від узбережжя Бразилії. Вчені знали про це підводне утворення десятиліттями, але його справжня історія почала розкриватися лише у 2018 році. Тоді команда дослідників із Бразилії та Великої Британії, вивчаючи західну частину плато, знайшла серед шарів вулканічної лави дещо абсолютно несподіване — червону глину. Як зазначив морський геолог Брамлі Мертон із Національного океанографічного центру в Саутгемптоні, такі відкладення просто не зустрічаються на морському дні, адже вони характерні винятково для тропічних ґрунтів.

Після років додаткових досліджень вчені дійшли висновку, що ця глина утворилася, коли ділянка перебувала на відкритому повітрі. Згідно з дослідженням, опублікованим у Scientific Reports, ця частина Ріу-Гранді височіла над рівнем моря між 44 і 47 мільйонами років тому (в епоху еоцену), як класичний вулканічний острів.

Докази існування тропічного ландшафту

Науковці виявили кілька переконливих доказів того, що на місці сучасного океанічного дна раніше вирувало острівне життя:

Мінеральний склад: У червоній глині знайшли каолініт, гематит та гетит — мінерали, що утворюються внаслідок інтенсивного вивітрювання винятково в теплому та вологому кліматі.

Схожість із материком: Співавтор дослідження Луїджі Джоване з Університету Сан-Паулу пояснив, що хімічно та мінералогічно ці глини ідентичні червоній землі (terra roxa), яка поширена в Бразилії. Це вказує на прямий кліматичний зв’язок між островом та континентом.

Високий індекс хімічної зміни (CIA): Показник на рівні 93 підтверджує, що породи зазнали надзвичайно тривалого тропічного вивітрювання після припинення вулканічної активності, перш ніж острів поступово затонув.

Геологічна скарбниця та рідкісноземельні метали

Окрім наукової цінності, височина Ріу-Гранді привертає величезну увагу через свої природні багатства, необхідні для сучасної промисловості.

Ось які цінні ресурси приховує затонулий острів:

Кобальт, нікель та літій: Плато вкрите залізомарганцевими кірками, багатими на ці метали, які є критично важливими для створення інфраструктури відновлюваної енергетики та технологій накопичення енергії.

Ітрій: Цей рідкісноземельний елемент є незамінним під час виробництва алюмінієвих і магнієвих сплавів, надпровідників, лазерів, світлодіодного освітлення та скла для об’єктивів камер.

Для дослідників найдивовижнішим залишається той факт, що навіть через мільйони років після зникнення в глибинах Атлантики цей колишній острів зберіг свій унікальний геологічний літопис, який тепер може прислужитися новітнім технологіям.

Нагадаємо, десятиліттями вважалося, що Середземне море відродилося завдяки наймасштабнішому потопу в історії Землі, коли води Атлантики прорвали перешийок. Проте нові знахідки на морському дні змушують науковців переписати цей сценарій катастрофи голлівудського масштабу, якої, здається, насправді не було.

