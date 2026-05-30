Звідси РФ бʼє "Орешніком" по Україні: журналісти розповіли про "занедбаний" полігон Путіна

Навчальні пуски ракет на полігоні «Капустин Яр» / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін для ударів по Україні балістичними ракетами «Орешнік» використовує одну й ту саму точку — режимний об’єкт у безплідному степу на південному сході РФ. Журналісти розсекретили стартовий майданчик, з якого окупанти запускають цю зброю.

Про це пише видання Business Insider.

Як з’ясували розслідувачі, усі три пуски ракет «Орєшнік», що зафіксовані на сьогодні, здійснювалися з історичного ракетного полігону Капустин Яр, розташованого поруч із містом Знамєнськ. Це невелике містечко з населенням трохи менш як 30 тисяч осіб лежить приблизно за 700 миль (близько 1100 км) на схід від Києва, неподалік від кордону з Казахстаном. Територія навколо Знамєнська огороджена залізобетонним парканом і має статус так званого «закритого адміністративно-територіального утворення».

Остання масована атака із застосуванням «Орєшніка» відбулася минулої неділі під час масштабного обстрілу України. За даними українських медіа, тієї ночі Росія випустила зброї загалом на близько 1 мільярд доларів (90 ракет і сотні дронів). Дивно, але сама потужна балістична ракета вартістю 40 мільйонів доларів завдала лише незначних пошкоджень гаражному кооперативу під Києвом.

Експерти пояснюють це специфікою спорядження ракети. «Орєшнік» ударив приблизно шістьма блоками, проте під час прильоту не було зафіксовано вибухових спалахів. Це вказує на те, що ракета, найімовірніше, була оснащена інертними (імітаційними) бойовими частинами, а сам удар мав характер демонстрації грубої сили.

«Схоже, що жоден із цих снарядів не містив вибухівки. Усі атаки відбувалися вночі. Навіть відносно малий вибуховий заряд викликав би помітні спалахи», — зазначив Павло Подвіг, старший науковий співробітник Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння.

Цікава деталь криється і в самій назві ракети. Російське слово «Орешник» означає ліщину. Як нещодавно цинічно заявив один із російських депутатів, на Русі гілки ліщини століттями використовували як різки для тілесних покарань, що підкреслює суто залякувальний характер використання цієї зброї Кремлем.

Нагадаємо, російська балістична ракета «Орешнік» має низьку точність і завдає мінімальних руйнувань, але залишається надзвичайно складною ціллю для традиційних систем ППО.

