Штучний інтелект страшніший за ядерну зброю: експерти назвали головні ризики

ШІ став новою ядерною зброєю / © ТСН

Реклама

Стрімкий розвиток штучного інтелекту створює для людства загрози, які за своїми масштабами починають перевершувати навіть страх перед ядерною зброєю.

Про те, як небезпека від ШІ вийшла на перший план під час обговорення стратегічної стабільності на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла», повідомляє Bloomberg.

Скорочення часу та ірраціональні рішення

Головна проблема використання штучного інтелекту у військових цілях полягає у так званому руйнуванні «циклу OODA» (спостереження, орієнтація, рішення, дія). За словами командувача 1-го армійського корпусу та ракетних військ Пакистану генерал-лейтенанта Наумана Закрії, технології створюють своєрідний «туман», у якому людина просто не встигає достатньо швидко оцінити ситуацію. Це призводить до того, що люди починають діяти ірраціонально, а їхні вчинки стають екстремальними.

Реклама

Ці побоювання поділяє і президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич — єдина учасниця панельної дискусії, не пов’язана безпосередньо зі сферою оборони. Вона попередила, що хоча технології здатні покращувати життя, вони також значно посилюють небезпеку війни.

«Ми не знаємо, де натискають на гачок. Це може бути за тисячі кілометрів звідси. Тому, хоча ШІ має потенціал для захисту цивільного населення, зараз ми бачимо лише його негативний бік», — наголосила Сполярич.

Ядерне стримування та реалії використання ШІ

Попри домінування теми штучного інтелекту, ядерна зброя як класичний інструмент стратегічного стримування також активно обговорювалася на форумі. Генерал-майор Народно-визвольної армії Китаю Мен Сянцін підтвердив політику Пекіна щодо незастосування ядерної зброї першими та додав, що якби більше країн прийняли таку позицію, світ став би безпечнішим місцем.

Однак розмова щоразу поверталася до штучного інтелекту, який уже став реальністю сучасних збройних конфліктів. Головнокомандувач Збройних сил Нідерландів генерал Онно Ейхельсхайм зазначив, що ця технологія вже активно працює на полі бою: зокрема, українські військові використовують ШІ для передбачення російських атак, а США залучали його під час планування ударів по іранських цілях.

Реклама

«Штучний інтелект — це величезний ризик ескалації. Я думаю, це зрозуміло. Але я не наївний. Його будуть використовувати у цій сфері. Його вже використовують», — резюмував генерал Ейхельсхайм.

Нагадаємо, католицька церква різко розкритикувала індустрію штучного інтелекту. Папа Римський написав свій перший офіційний лист до єпископів, у якому закликав «роззброїти» технології. За його словами, це потрібно, щоб ШІ не почав керувати людьми, а сама сфера звільнилася від контролю монополій.

Новини партнерів